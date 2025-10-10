Порно фурия каза кой световен лидер ще вкара в кревата

Актрисата от филми за възрастни Бони Блу, популярна с 12-часовия си интимен маратон с 1000 мъже, оцени привлекателността на американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, пише "Дейли Стар".

Бони Блу не е впечатлена от външния вид на Тръмп. Само въз основа на визията тя смята, че Доналд Тръмп заслужава само четворка по десетобалната система. "Но ми харесва начинът, по който изразява мнението си, така че ще го увелича на шест от десет", каза палавата Бони.

Дебелакът Ким Чен-ун не предизвиква интереса на Бони Блу, така че тя му дава само едно от десет. Предвид устоите на севернокорейското общество в морален план и порядките в страната, едва ли някой ще се заинтересова от мнението на Бони, но явно не си пада по мъже с визията на табуретка.

На въпроса дали би спала с президента на Русия Владимир Путин, Бони отговори: "Може да ме отровят, така че не". Тя не оцени външния вид на Владимир. Бръмчалката нерядко е атакувана от консервативните привърженици на християнския морал, така че гледа да е по-предпазлива в оценките си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com