Порно фурия каза кой световен лидер ще вкара в кревата
И даде оценки по десетобалната система
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И даде оценки по десетобалната система
След Путин, който е получил 57% от гласовете, следват китайският президент Си Цзинпин с 36%, германският канцлер Ангела Меркел с 30% и американският п...
Папа Франциск е най-харесваният лидер в света, по-популярен от всички политици на планетата, сочи проучване на "Галъп интернешънъл". Франциск печели...