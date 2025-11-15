Погнаха съпруга на Алла Пугачова! Какво го грози

Големи неприятности сполетяха съпруга на руската поп звезда Алла Пугачова.

Израелските власти започнаха разследване срещу руския комик Максим Галкин. Разследването започна след инцидент на един от концертите на комика.

Според телеграм каналът Mash, всичко се е случило в началото на ноември, предава GlasNews. По време на речта си Галкин произнесе няколко фрази на украински език. След това той държеше украинско знаме пред публиката и го покри с израелско знаме, лежащо на маса до сцената.

Този жест предизвика недоволство сред израелските общественици.

Активисти са се обърнали към Министерството на външните работи на страната и Министерството на националната сигурност с искане да се разследват действията на художника за обида на държавни символи.

В Израел подобни нарушения могат да бъдат наказуеми с до три години затвор или глоба до 15 000 долара.

