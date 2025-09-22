Отказали на Митко Бербатов невиждан пазарлък!

Една от големите звезди на българския футбол Димитър Бербатов отскоро живее със семейството си в близост до кино „Влайкова“.

В един момент, пожелал да резервира киносалона само за него, жена му и двете му дъщери.

Цената от 150 лв. обаче не му се понравила и започнал да се пазари. Попитал дали е възможно да му направят отстъпка, която стигнала в преговорите чак до 50%.

Разбира се, отказали му и си тръгнал с подвита опашка, без изобщо да прояви желание да плати цялата цена.

Който познава Митко отблизо, едва ли е изненадан. Той е известен с това, че не черпи никога дори едно кафе. Бившият национал не обичал да вади пари за нищо странично, твърдят негови познати.

Това не е първото пазарене на Бербатов. Преди време имаше случка от плажа, която се разчу.

Искал да наеме джетове да карат със семейството му, но пак цената му се видяла висока, пише Клюки.бг.

