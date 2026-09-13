Отказали на Митко Бербатов невиждан пазарлък!
Къде е станала любопитна случка
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Къде е станала любопитна случка
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"Левски" направи офанзива преди Коледа, за да реши един от основните си проблеми - вкарването на голове. Един от шефовете в тима в момента е в чужбина...