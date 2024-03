Огромна италианска поп легенда идва у нас! Каза вълшебни думи

Една от големите поп икони на Италия щке изнесе концерт у нас.

Световно известната звезда - Дзукеро, ще пее за първи път във Варна на 27 април (събота) в “Дворец на културата и спорта”. Италианският славей ще зарадва феновете си в морската ни столица с ексклузивен, много красив, танцувален и емоционален концерт, който е част от актуалното му турне.

С него той ще посети и София два дни след Варна (на 29 април в НДК). Билетите за шоуто на Краля на блуса във Варна на 27 април 2024 г. се пускат в продажба в системата на Ticketportal.bg, а цената им е от 50 до 120 лв. за билет, според мястото в залата.

В 40-годишната си кариера неуморният италианец е изпял едни от най-запомнящите се и обичани световни хитове, част от които са в дует и с други знаменити изпълнители. Събира едни от най-хубавите си песни в албума „All The Best“, който включва 18 от донеслите му световна слава и милиони продажби парчета.

Сред тях е дуетът му с PaulYang - Senza Una Donna (Without A Woman), Everybody’s Got To Learn Sometime - с Vanessa Carlton, Blue - с Bono от U2, Dune Mosse с Miles Davis, Miserere – дуетната му песен с великия Luciano Pavarotti и много други, с които е покорил световните музикални класации.

„Винаги съм много щастлив, когато се връщам в България. Пазя спомен за голямата публика и топлото посрещане. Много обичам страната и културата ви”, казва италианската звезда при едно от идванията си у нас.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com