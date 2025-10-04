Невиждана промяна в Бъкингамския дворец. Отваря...

Бъкингамският дворец отворя за първи път свой празничен магазин.

От 14 ноември до 5 януари емблематичният Royal Mews ще се превърне в зимна приказка, където посетителите ще могат да открият официални кралски подаръци, празнични украси и сезонни лакомства. Магазинът ще предлага разнообразие от уникални продукти - от джин, произведен в малки серии с билки, набрани в Бъкингамския дворец и замъка Уиндзор, до кухненски принадлежности, вдъхновени от кулинарните традиции на замъка Уиндзор.

В магазина ще бъде наличен и официален порцелан от Royal Collection Trust - отдел на Кралското домакинство и благотворителна организация, която управлява продажбите. Всяко изящно парче порцелан е ръчно изработено и декорирано в The Potteries, като се използват техники, усъвършенствани през последните 250 години.

Посетителите ще могат също така да закупят ръчно бродирани орнаменти от Индия и изящно проектирани кристални чаши за вино. Ще има и детски плюшени играчки, изработени от 100% рециклирани материали. В магазина ще бъде наличен и адвент календар, зад всяка вратичка на който се крият лимитирани и колекционерски предмети. Входът е свободен, а приходите от всички продажби ще бъдат използвани за опазване на богатата колекция на кралското семейство.

В изявление Royal Collection Trust обяви: "За първи път ще бъде открит коледен магазин в Royal Mews в Бъкингамския дворец, превръщайки част от 200-годишните конюшни в празничен бутик."

Там ще се предлагат сезонни напитки и вкусни закуски, които допълват празничната атмосфера, докато адвент календарът ще изненадва посетителите всеки ден с нови продукти, лимитирани издания, лакомства и колекционерски предмети. Всеки придобит продукт помага за съхраняването на кралската колекция и дава шанс на Royal Collection Trust да я направи достъпна за всички, независимо къде се намират.

Посетителите ще имат възможност да разгледат колекцията лично в магазина, да се потопят в нея онлайн чрез уебсайта на Royal Collection, или да посетят магазините на Trust, разположени в сърцето на Лондон, за да се докоснат до кралската история и изящество.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com