Неделя Щонова яхна кола за 100 бона. Ето заплатата й

Усмивка, усмивка, човеколюбие, романтика, но сиренцето си е с пари.

Телевизионната докторка Неделя Щонова се превърна в обект на масово обсъждане и злостна завист, след като позира зад волана на чисто нова „Тесла“ на цена около $100 000.

Кадърът с електрическата кола предизвика много реакции - едни възхваляват красивата докторица за това, че последователно се грижи за околната среда не само на думи, но и в личния си живот. Други пък се чудят как успява да си позволи такъв баровски автомобил.

С годините лекарката е стигнала такава популярност от шантави зрители, че имала абсолютна увереност да се пазари за заплатата си,

когато й казали, че искат предаването й да се излъчва и в събота, и в неделя. Шоуто на bTV „Светът на здравето“ се заърна с нов сезон от 27 септември, а и заплатата на Неделя е нова.

Според слуховете, невроложката доскоро се е разписвала срещу 4 хиляди лева на месец. За новия сезон обаче мизата била вдигната двойно - до 8 бона. Това е повече от парите, които преди време Александър Кадиев издаде, че взима в телевизията. В шоуто, което водеше – „Преди обед”, актьорът изтърси, че се разписва срещу 7500 лева.

За да сместят докторката в двата дни на уикенда, от Би Ти Ви орязаха с половин час дългите си сутрешни блокове „Тази събота и неделя”. А дали са резнали и заплатите на другите водещи, едва ли ще разберем.

