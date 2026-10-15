Миски водещи и обичан актьор влизат в "Трейтърс"

Тази есен в двореца „Евксиноград“ никой не може да бъде сигурен в нищо, а с появата на още петима участници играта обещава нови обрати и още повече поводи за съмнение. Във втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“ – от 6 ноември по bTV, всеки ще трябва да разчита на интуицията си и внимателно да преценява на кого да се довери. Защото тук добрите намерения не винаги са такива, каквито изглеждат.

Петима нови играчи ще прекрачат прага на двореца, но дали ще успеят да намерят своето място в играта, или още в началото ще се окажат въвлечени в чужди стратегии?

Носителка на титлата „Мис България 2013“, телевизионна водеща и горда майка на две момчета – Нанси Карабойчева умее да съчетава увереното присъствие на подиума и пред камерата с дисциплината на спортист. Дълги години тя тренира волейбол, а впоследствие завършва маркетинг и бранд мениджмънт. Зрителите я познават от участието ѝ във „Фермата“ 9, както и като водеща на риалити шоуто „Живот на кантар“ по bTV.

В „Traitors: Игра на предатели“ Нанси предстои да излезе от зоната си на комфорт и да попадне в свят, в който външният образ често заблуждава. Тя ще трябва да разчита както на чара и обаянието си, така и на състезателния си дух, за да прецени кога да атакува и кога да се сниши.

Народна певица, танцьорка и дъщеря на именитата Николина Чакърдъкова – Мария Чакърдъкова израства сред културното богатство на Неврокопския ансамбъл. Закърмена с народната музика, на десет години тя започва да танцува в школата на майка си, а през 2018 г. поставя началото на професионалната си музикална кариера. Паралелно с това, Мария завършва и предприемачество в УНСС, както и филмова и телевизионна режисура в НБУ.

На сцената Мария е свикнала да увлича публиката с песни и танци. В „Traitors: Игра на предатели“ обаче тя ще трябва да усеща кога зад усмивките се крие „втори план“, защото в двореца на тайните дори и най-непринуденият разговор може да бъде част от нечия стратегия.

Аниматор, подкастър, режисьор и създател на сериала „Българ“ – Неделчо Богданов превръща идеите си в истории и герои, любими на публиката. Учи анимационна режисура в НАТФИЗ, а през 2014 г. ръководи екипа, създал „Българ: Филмът“ – първия български пълнометражен триизмерен анимационен филм.

Неделчо е свикнал да задава сюжетното развитие, но в „Traitors: Игра на предатели“ никой няма да следва написан сценарий. Той неведнъж е доказвал, че умее да мисли стратегически, но дали ще успее да се справи с най-сложния „пъзел“ – този на неочакваните съюзи, действията в сянка и прикритите намерения…

Топ модел, водеща и публична личност с неподправено присъствие, Олга Модева е едно от разпознаваемите лица на българската модна и телевизионна сцена. Кариерата ѝ набира популярност след участието в конкурса „Мис България 2011“, а в последните години най-важната ѝ роля е далеч отвъд светлините на прожекторите – тази на майка.

На подиума Олга е свикнала всички погледи да са насочени към нея, но в „Traitors: Игра на предатели“ ще ѝ се наложи да следи тези на останалите играчи и да разгадава какво се крие зад тях. Предизвикателство за нея ще бъде не само да разкрива чуждите намерения, но и да запази собствената си стратегия далеч от подозренията на останалите.

Актьор с необичаен път към сцената – Даниел Върбанов учи актьорско майсторство първо в Англия, а след това в България – в НАТФИЗ, в класа на проф. Атанас Атанасов. Публиката го познава като княз Баян от историческия сериал „Войната на буквите“, а с ролята си на Васо в култовия сериал на bTV „Вяра, надежда, любов“ Върбанов предизвиква истински фурор. В актьорската си професия Даниел се превъплъщава в различни образи, но в „Traitors: Игра на предатели“ всяка роля ще бъде скрита зад маска. Върбанов ще трябва да разчита на усета, интуицията и наблюдателността си, за да различи искрените съюзници от онези, които убедително играят своята игра.

Новите петима участници ще се впуснат в изпитанието „Traitors: Игра на предатели“ заедно с вече обявените – Ваня Щерева, Мила Михова, Емил Конрад, Йордан Крачунов, Александра Жекова, Теа и Наум Шопов, братя Братоеви и Стоян Дойчев. Кои от тях ще бъдат Праведни и кои ще поемат най-опасната роля – тази на Предатели, зрителите ще разберат на 6 ноември в 20:00 ч. по bTV.