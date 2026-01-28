Кошмар с мъжете на Лили Иванова. Кой остана

Животът на Лили Иванова винаги е бил под светлините на прожекторите – не само сценичният, но и личният. През десетилетията около нея винаги е имало мъже, някои противоречиви, други скромни и тихи. Голяма част от любимите на естрадната динозарърка си отидоха, остана само Янчо Таков, забеляза Lupa.bg.

Първият й съпруг е д-р Георги Павлов. Двамата се запознават в края на 50-те години в болницата в Кубрат, където бъдещата изпълнителка работи като медицинска сестра. Д-р Георги Павлов пък е разпределен там като студент, току-що завършил медицина. Лили се залюбва с младия лекар и заминава с него в родния му град Перник.

Бракът им издържа обаче едва 2 години, а певицата в биографичната си книга описва съвместния им живот като „ад“. Причината била свекърва ѝ, която я тормозила и непрекъснато ѝ подмятала, че не е достойна за сина ѝ.

Лили с д-р Георги Павлов

Д-р Георги Павлов издъхна през декември 2022 година след усложнения от коронавирус. Той си отиде от този свят на 85-годишна възраст. Лили Иванова дори не е била уведомена, че той е починал. Певицата не поддържа никакви отношения с него още от средата на 60-те години на миналия век, когато щурмува естрадните върхове.

Съпруг №2 е музикантът Иван Пеев. Той е и голямата й любов. Баща му е професор по солфеж в Консерваторията, майка му е цигулар. Той е изтънчен и образован, обаятелен и талантлив. Лили го чува и вижда как свири на пианото и онемява. Веднага стават любовници, а тя го нарича „единственият мъж, който е значел нещо за мен“.

„Всички мъже сравнявам с Ванко, той беше аристократ“, пише естрадната прима в биографичната си книга „Истината“. А в телевизионно интервю обичаната певица признава: „Той е единственият човек, когото съм обичала в живота си. Той е моята консерватория, учил ме е на много неща. Баща му е професор, дядо му е свещеник, майката е цигуларка, аристократи хора. Искам да му пожелая много здраве и да му благодаря за това, което е създал в мен, а именно певицата, човекът работяга… Ние сме прекрасни приятели както с него, така и с неговия син. Обичам да показвам моето уважение към хора, които го заслужават“ – признава Лили докато Иван е все още жив.

Любимият й Ванко почина през ноември 2018 г. Тогава примата публикува тяхна обща снимка, към която написа „Почивай в мир, Ванко!“

Лили Иванова с Иван Пеев – единственият мъж, когото обича до последния му дъх

Лили все още е омъжена за Иван Пеев, когато започва да върти любов с Янчо Таков на парти в апартамента му на „Оборище“ 33. По-късно ще отрече, че е била влюбена в него. Но не слуша Ванга, която я предупреждава да не се омъжва за сина на партийния функционер Пеко Таков. Кумата Людмила Живкова забравя букета за венчавката, а месеци след сватбата Янчо, който вече е завършил архитектура, отива войник. След казармата той възстановява навиците си на бохем и плейбой.

„Винаги е имала свой живот, невъзможен за споделяне с другите“, оправдава се преди години той.

От години не е коментирал краткото си съжителство с Лили, за които и двамата не искат да си спомнят. Той е единственият все още жив съпруг на Иванова, която се е зарекла, че ще ги надживее всички бивши.

С Янчо Таков

Илия Караянев – Личо Стоунса, българският Джими Хендрикс, е следващият в сърцето и леглото на изпълнителката на „Детелини“. Рок легендата си отиде на 27 януари 2026 г. на 76 години. Двамата имат тригодишен любовен романс с примата на родната естрада. Тя признава, че той е голямата й любов. За съжаление, двамата се карат непрекъснато, а в един момент тръгват слухове, че щом пийне, Илия побийва естрадната икона.

Лили и Личо Стоунса

Следващият в sex списъка на Лили е Асен Гаргов, двамата изкарват заедно сели 16 години . Авторът на хитовете й „Детелини“, „От любов да умра“, „Целувай ме“ казва, че с времето тя е ставала все по-дребнава, вечно е мислела за пари и не е търпяла критики. Гаргов постепенно започва да приема отношенията им за даденост. Той я изоставя заради друга, а тя не му прощава до последния му дъх на 7 август 2017 г.

Асен Гаргов и Лили

После настъпва времето на Чочо Владовски. Според един от музикантите й, Чочо спи с Лили още във вечерта на първото му гостуване в дома й. Тя винаги казва много ласкави думи за Владовски, но и той – като предишните й мъже, е пленник на алкохола. Брат му Трошан я нарича „бабичката“ – Чочо е по-млад със 17 години от Лили, но въпреки това умира още на 10 декември 2006 г.

Чочо Владовски (в ляво с очилата) и Лили

