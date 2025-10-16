Хороскоп: Телецът се забавлява, лъвът свършва много работа

Овен

На работното място сте доста инертни, но се налага да запретнете ръкави и да си изпълните задълженията. Не разчитайте на чужда помощ! Поставете ред в храненето си и обуздайте апетита си, защото в дни като днешният, лесно качвате килограми!

Телец

Може в този ден да наложите правила или да променяте договори или пък да се отправите на вълнуващо пътешествие, да срещнете приятни хора и да се забавлявате. Пред вас се отварят много врати. През коя ще минете, изберете сам! Не позволявайте на никого да ви се меси!

Близнаци

Днес сте доста пасивни, а ви чака много работа. Може да намалите малко темпото, но не се оставяйте да ви носи течението, защото е възможно да се окаже, че това, което се случва, не е във ваш интерес! Може да изпробвате нови сексуални техники. Възможни са проблеми с бъбреците.

Рак

Това е един добър ден за вас. През следващите часове може съдбата ви да се завърти на 180 градуса и да върне в живота ви скъп приятел, по когото още тъгувате. Дори и да ви се струва, че не заслужавате нов шанс в живота, ще имате възможност да поправите грешките си.

Лъв

Днес следвайте указанията на по-опитните и делови партньори! Не оставяйте важни задачи на самотек! Изпълнете колкото се може повече от ангажиментите сутринта, защото след това ще ви е по-трудно! Ако имате зъбобол или болки в гърлото, вземете бързо мерки!

Дева

Обкръжението около вас се променя. Ще преживеете неща, за които не сте предполагали, че може да ви се случат. Ще се породят нови желания. Голяма е вероятността необвързаните да се влюбят и да се избавят от самотата. Възможни са болки в областта на тила или ушите.

Везни

Сега е моментът да експериментирате. Това е ден, в който ще се изненадате от умението си да импровизирате, дори в най-трудните ситуации. Болестите, започнали на този ден, не са продължителни, не се страхувайте от опасни последствия! Внимавайте с парите и си пазете очите!

Скорпион

Насочете се към изпълнение на конкретни цели и следвайте набелязаните планове! Желателно е да носите тоалети в оранжево. Това ще стимулира творчеството и повишава самоувереността ви. Не отказвайте срещи! Използвайте този ден, за да срещнете сродни души!

Стрелец

През този ден е по-добре да не си показвате чувствата. Охладете емоциите и се заемете за работа! Искреността сега може дори да ви навреди. Внимавайте с хората, които обичате, за да не ги нараните! Денят е благоприятен за обучение и за покупки на скъпи вещи.

Козирог

Не си правете планове за днес, защото най-вероятно ще се объркат! Ще е добре, ако имате възможност да си починете. Ако нямате, се заемете с тези задачи, които може да изпълните без много усилия! На младите дами ще им е трудно да направят избора между ученето и любовта.

Водолей

Всички тревоги по сбъдването на творческите начинания изчезват. Вниманието ви ще бъде насочено към проекти, които предвиждат повишение на квалификацията. Успехът ви в службата не е гарантиран, но ако положите повече старание, може дори да ви повишат заплатата.

Риби

Това е ден, в който трябва да обърнете повече внимание на външния си вид. Може си смените прическата, да си подновите гардероба. В отношенията си с противоположния пол бъдете внимателни, защото има вероятност да изтълкуват погрешно вашите думи и жестове!

Източник: Флагман

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com