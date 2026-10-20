Хари протегна ръка! Съдбовен призив към Уилям

Принц Хари изрази публично желанието си да възстанови връзката с крал Чарлз III и принц Уилям. В интервю за списание GQ, проведено в Ню Йорк, херцогът на Съсекс сподели, че е готов да остави миналото зад гърба си и че в днешния свят помирението трябва да бъде приоритет.

„Някои хора не искат нещата да се оправят, но аз искам. На фона на всичко, което се случва по света, най-важното е да се помирим“, заяви той.

Завръщане във Великобритания и животът на децата му

След като през 2020 г. със съпругата му Меган Маркъл се оттеглиха от кралските си задължения и се преместиха в САЩ, отношенията в семейството се обтегнаха допълнително след излизането на автобиографията му „Резервният“. Днес Хари отново прекарва повече време във Великобритания и определя това като ключова стъпка за семейството си. Според него възможността Арчи и Лилибет да учат в британско училище е от изключително значение и децата се чувстват отлично с тази промяна.

За братските отношения и баща си

Въпреки че завръщането му го приближава физически до семейството, отношенията с принц Уилям остават хладни. Говорител на херцога обаче уточни, че думите на Хари за хората, които „не искат промяна“, не са насочени към неговия брат или друг член на фамилията. По отношение на здравословното състояние на крал Чарлз III, който бе подложен на лечение за рак, Хари потвърди кратко: „Той се подобрява.“

Преодоляването на скръбта и терапията

Говорейки за майка си, принцеса Даяна, Хари призна, че е преминал през продължителна терапия, за да превърне болката от загубата ѝ във вдъхновение за своята работа: „Не искам съжаление – преминал съм през терапия и положих огромни усилия. Радвам се, че днес мога да нося спомена за майка си чрез това, което правя, вместо той да ме кара да потъвам в скръб.“