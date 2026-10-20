Чарлз нанесе съкрушителен удар на Меган

Зад строгия кралски протокол и официалните събития, Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън и крал Чарлз III споделят изключително топли и близки отношения. Според източници на RadarOnline, бъдещата кралица се обръща към монарха с обръщението „дядо“, докато той я нарича с обич „любимата ми снаха“, което със сигурност е съкрушителен удар за Меган Маркъл.

В биографията си за Катрин кралският експерт Робърт Джобсън описва искрената привързаност между двамата - от непринудените целувки при среща до съвместните шеги по време на семейни събирания. По думите на дворцови служители, Чарлз изключително много цени позитивното влияние на Кейт върху цялата фамилия и нейния принос към короната.

Освен като любима снаха, Кейт играе и ролята на миротворец в семейството. Според Джобсън, благодарение на нейната емоционална зрялост и умение да разбира различните гледни точки, тя е успяла да сближи Уилям и баща му след години на сложни отношения.

Връзката им стана още по-силна през 2024 г., когато и двамата преминаха през изпитанието на онкологични заболявания и временно отстъпиха от публичните си задължения. От сватбата си с принц Уилям през 2011 г. до днес, Кейт се утвърди като стабилизираща фигура, благотворител и ключово лице за бъдещето на британската монархия.