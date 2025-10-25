Двойникът на Тръмп живее в Бургас. И е известен

На главната улица в Бургас често можете да забележите фигура, която кара минувачите да се спрат и да погледнат повторно. Енергичен, с младежка походка и характерна прическа – човекът изглежда изненадващо познат. Някои се усмихват, други шепнат с леко недоверие:

„Това... Тръмп ли е?“

Не, не е. Това е Мустафа Чаушев – един от най-популярните български певци от втората половина на XX век, почетен гражданин на Бургас и човек, когото мнозина почитат далеч повече от американския милиардер, на когото прилича.

И все пак, приликата е поразителна. И двамата са в златната си възраст – Доналд Тръмп е на 79, Мустафа Чаушев на 82. И двамата имат характерни прически, които изглеждат неподвластни на времето, както и онзи особен талант да бъдат център на внимание, където и да се появят.

Чаушев е звезда от златната ера на българската естрада, когато песните му се въртяха по националното радио, а концертите му събираха хиляди. Днес, с достолепие и искреност, той се превърна в нещо като жива легенда – символ на града, в който морето и спомените се срещат с хумора и самоиронията.

Америка има своя Тръмп.

Бургас - своя Мустафа Чаушев.

И ако някога двамата се срещнат, вероятно ще спорят само за едно: кой от двамата умее по-добре да прави шоу, пише Блиц.





