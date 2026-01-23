Драго Чая получи неочаквана изненада!

Драгомир Драганов не може да се нарадва на изключителен подарък, направен му наскоро от ководещата на "Отблизо" - илюзионистката Боряна Граматикова.

"Подарили й грамофонна плоча - безценна компилация, с изпълнения на участници във фестивала "Златният елен" /румънския "Златен Орфей/, сред които и на нашата незабравима Паша Христова.

И тя, милата, бърза да я подари на мен. Аз съм щял да я оценя", прелива от благодарност към колежката си Драго Чая.

