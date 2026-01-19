Дара слезе при народа. Гони злите сили в Перник

Популярната певица Дара се превъплъти в кукер по време на традиционния маскарад "Сурва 2026" в Перник. Тя облече автентични кукерски дрехи и изпълни няколко красиви български песни пред публика от участници и зрители, събрали се за празника.

Снимка: Инстаграм

В социалните мрежи Дара сподели, че още от деца е мечтала да участва в кукерския обичай — и тази година това желание се сбъдва. „Сурва 2026 г. На 20-ти декември си пожелах да бъда кукер и това се случи. Една от най‑красивите, истински и огнени български традиции. Благодаря!“, написа тя.

Сурвакарските празници в Перник са едни от най‑големите традиционни маскаради в България, съчетаващи ритуали, музика и танци, които символизират прогонването на злите духове и пожелават плодородие и здраве за новата година.

