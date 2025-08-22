Цирк! Фънки изкара безумна снимка

Димитър Ковачев-Фънки, отново прикова вниманието с ексцентричен стил и заразително настроение.

Този път музикантът се щракна в розова рокля на бели точки, гушнал любим приятел – снимка, която веднага предизвика усмивки и вълна от реакции в социалните мрежи.

Фънки, познат и като част от журито в музикални формати по Нова телевизия, не спира да бъде активен и на сцената. В момента отново е в движение с групата „Черно фередже“ и, по думите му, се чувства отлично. „Добре съм, всичко с мен е наред“, споделя с типичния си ентусиазъм музикантът.

Макар това лято да не е заминал на море, Фънки не се лишава от водни удоволствия. „Не ходя на море, но обичам да се плацикам в басейна на Коцето в новата му къща“, признава той с усмивка. Отпочинал, енергичен и с чувство за хумор, Фънки показва, че знае как да се радва на живота – със стил, музика и верни приятели

