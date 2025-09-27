Астроложка хвърля карти таро за победителя от "Биг Брадър"

Риалити шоуто Big Brother се превърна в гореща тема за обсъждане за поредна година.

Тази вечер от 21:00 часа в лайв епизод по NOVA шоуто ще напусне един от номинираните - ултра религиозният Мути, определената за най-секси участничка Мина и ТикТок тираджията Калин. Кой ще напусне първи? Това коментират в новия епизод на подкаста “Голямата сестра” ромските риалити звезди Яница и Грозденка. За първи път прогноза по наталните карти на участниците прави и астроложката и таро гледачка Трейси, която също е много популярна онлайн, разкри "Лупа.бг".

Основна тема на епизода беше бившият поп фолк певец Мути Мутиев, който открито напада в Къщата ексцентричния моден дизайнер Цецо. Според Яница и Грозденка Мути е прекрачил всякакви граници с поведението си към младия мъж. Те са категорични, че това не е нормално поведение и крайните му изказвания прикриват нещо. Въпреки това Яница, която участва в последния сезон на Hell’s Kitchen, е категорична, че иска той да остане във формата заради експеримента. Прогноза за представянето на Мути направи и Трейси. Тя сподели, че според наталната карта на Мути Слънцето и Луната му са в Риби. Това го прави много чувствителен и интуитивен. Какво обаче се случва, когато те са в ниското си проявление?

Пред водещата Елена Сергова Трейси направи подробно таро четене за голяма част от съквартирантите и посочи кой от тях има най-голям шанс да спечели Big Brother. Астроложката е категорична, че кастингът на формата е много добър и е събрал хора със силни комуникационни умения. Защо енергичният Давид от Германия има огромен потенциал според таро картите?

Яница и Грозденка от своя страна коментираха и кой е най-секси мъжът в Къщата. Сестрите споделиха мнение и за религиозното напрежение в Къщата, което според тях може да се нажежи заради крайните позиции на съквартирантите.

