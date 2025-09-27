Камелия с голяма изненада за феновете

Фолк певицата Камелия чака доста дълго време, за да създаде семейство и да дундурка наследници. Тя има връзка с бащата на децата си Цветин от почти 30 години, но двамата се ожениха едва преди 3. През 2023 г. се появи синът им Баян, за който стана известно, че е роден от сурогатна майка. Вероятно това е станало в чужбина, тъй като у нас подобна практика е забранена.

В Деня на независимостта - 22 септември, 54-годишната певица се похвали в социалните мрежи, че вече има и второ дете - момиченце на име Касия. Веднага заваляха предположения, че детето също е родено от сурогатна майка с генетичен материал на родителите си, тъй като Камелия има проблем с износването на плода и два спонтанни аборта.

Преди време с Цветин планирали да осиновят дете и кандидатствали по съответния ред, но не ги потърсили от програмата. Възможно е сега това да се е случило, е другото предположение, което витае в интернет пространството. Каквато и да е истината, семейството е много щастливо с двете си рожби, пише "Труд".