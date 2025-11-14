Анна Кошко в сълзи. Разтърсващи думи

Актрисата Анна Кошко отправи емоционален апел в ефира на „Преди обед", като призова зрителите да се включат в предстоящ протест в защита на животните. Причина за това стана кучето Мая, която беше брутално и умишлено прегазена в София.

„Важно е да взимаме участие и да не мълчим, защото така ставаме съучастници", заяви Кошко. Актрисата призна, че е силно развълнувана, защото самата тя е имала личен случай, в който се е борила срещу човек, отнел живота на животно.

„Извинявам се, че съм толкова емоционална, но тези животинчета не заслужават да бъдат блъскани без вина", каза още тя през сълзи.

