15 неща, които спират дъха и на милиардерите

Уникална гривна е най-скъпият любовен подарък

В класацията блестят черно-бяла снимка, ръчно изработен iPhone и пиано, използвано само веднъж

Стремежът към лукс и разкош винаги е движел света напред. Не една класация подрежда шампионите по цена сред картини, бижута, коли, къщи и активи. Но кои са топ 15 на най-скъпите неща в света? Ето един поглед върху тях.

1. Айфон "Сюприйм Роуз" 3GS - 2,9 милиона долара

В наши дни е невъзможно да живеем без мобилен телефон. Навсякъде сме с телефоните си - на училище, на работа и дориЕ в тоалетната. Въпреки това iPhone 3GS Supreme Rose не е нещо, което да използваме в банята. Това е най-скъпият айфон (iPhone), правен някога. Телефонът, украсен от фирмата за луксозни стоки Stuart Hughes се отличава с четири розови диаманта тип "багета" и 75 безупречно оформени скъпоценни камъка от същия вид. Ръчно изработеният iPhone Supreme Rose струва поне 2,9 милиона долара, без да броим абонаментния план!

2. Кристално пиано - 3,2 милиона долара

Наистина не е шокиращо, че пиано, изцяло покрито с кристали, би било най-скъпото на света. Има милиони скъпи пиана, но нито едно не е като кристалното пиано на Heintzman and Co. Прекрасният инструмент на стойност 3,2 милиона долара е невероятно крехък и може лесно да се счупи. На него е свирено само веднъж от именития музикант Ланг Ланг на Олимпийските игри в Пекин през 2008 година.

3. Позлатено Бугати Вейрон - 10 милиона долара

Бугати Вейрон (Bugatti Veyron) и без това е скъп автомобил и струва цяло състояние. За рапъра Фло Рида обаче това не стига. Той купи колата за 1,7 милиона долара, но реши, че тя не е достатъчно кореспондираща с високия му статус. Затова облицова колата в 24-каратови златни плочи и я украси с 60-сантиметрови джанти от чисто злато. Така Фло Рида вдигна стойността на своето Бугати Вейрон до 10 милиона долара, което го прави един от най-скъпите автомобили в света.

4. "Цигулката на Ингрес" - 12,4 милиона долара

Ето този предмет е в категорията "не е за вярване"! Много от нещата в нашия списък са пълни с цвят, направени са от скъпо злато или са в крещящ стил. Една обикновена черно-бяла снимка от средата на 20-те години на ХХ в. обаче струва луди пари. Емблематичната фотография от 1924 г. "Цигулката на Ингрес" (Le Violon d'Ingres) показва френската моделка Кики де Монпарнас отзад и гола до кръста. Американският художник Ман Рей нарисувал музикални ноти върху тялото на тогавашната си любовница и модел, за да я направи да изглежда като цигулка. През май 2022 г. оригиналът на "Цигулката на Ингрес" беше продаден на аукцион на "Кристис" за 12,4 милиона долара. Така счупи предишния рекорд от 4,3 милиона долара, поставен от друга снимка.

5. Гривната с пантера - 12,4 милиона долара

Любовната история на абдикиралия британски крал Едуард VIII и американката Уолис Симпсън не би била пълна без феноменалната диамантена гривна с форма на пантера. Едуард подарява на Уолис всякакви ценни предмети, включително бижута. Той дори се отказва от престола заради жената, която обича. Но нищо не може да се сравни с гривната пантера. Тя струва умопомрачителните 12,4 милиона долара. Фирмата "Картие" създава великолепното произведение в Париж през 1952 г., за да може бившият крал да го подари на любовта на живота си.

6. "Приспивна пролет" - 19,3 милиона долара

Притежаващ уникален стил Деймиън Хърст е един от най-известните и ценени живи художници. Той е известен със серия от произведения на изкуството, включващи мъртви животни, поддържани във формалдехид. Най-известният от поредицата - "Физическата невъзможност на смъртта в ума на живия" (The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living), представя тигрова акула, разделена на три части, всяка поставена в стъклена витрина. Най-скъпото му произведение на изкуството е обаче емблематичното "Приспивна пролет" (Lullaby Spring), което беше продадено за 19,3 милиона долара през 2007 г., надминавайки всички очаквания. Произведението представлява ръчно оцветени хапчета, наредени по рафтовете на шкаф.

7. Часовникът "Халюцинацията" - 55 милиона долара

Компанията "Граф Даймъндс" (Graff Diamonds) е известна с уникалните си спиращи дъха скъпоценни камъни. В името на традицията и доброто име през 2014 г. те представиха най-скъпия часовник правен някога - "Халюцинацията на Граф" (The Graff Hallucination). 110-каратовият часовник разполага с голямо разнообразие от фасетки и цветове диаманти. Като най-скъп часовник той струва умопомрачителните 55 милиона долара.

8. Ферари GTO от 1963 г. - 70 милиона долара

Ферари 250 GTO от 1963 г. е най-скъпата кола, правена някога. Компанията произвежда само 33 модела, което я прави една от най-редките коли в света. През 2013 г. червено Ферари 250 GTO постави рекорд, след като беше продадено за 52 милиона долара. Този рекорд обаче издържа само няколко години. Сребристосиньо Ферари 250 GTO от 1963 г. счупи всички предишни рекорди, когато беше продадено за удивителните 70 милиона долара през 2018 година.

9. Заек - 91,1 милиона долара

През 1986 г. изключително популярният майстор Джеф Кунс завършва работата по три идентични скулптури от неръждаема стомана, които се превръщат в негови звездни произведения. Той продава две от скулптурите за по 40 000 долара и запазва третата - "Заек" (Rabbit). Скоро той става най-скъпото творение на Кунс. През 2015 г. "Заек" беше продадена за 91,1 милиона долара на търг. Това е най-скъпото произведение на изкуството, продадено от жив художник.

10. "Картоиграчите" - 250 милиона долара

В края на 1890 г. френският художник Пол Сезан създава чудесна поредица от маслени платна, наречени "Картоиграчите". Всяко изображение включва различен брой играчи и разположение на човешките фигури. През 2011 г. кралското семейство на Катар закупи една от картините за удивителните 250 милиона долара. Това е най-скъпата картина на Сезан продавана някога.

11. Диамантът "Хоуп" - 350 милиона долара

Малко диаманти могат да се мерят с невероятния диамант "Хоуп". 45,5-каратовият камък е известен с фантастичния си синьо-сив цвят. Ранната му история е мистерия, но най-вероятно идва от мините Холконда в Индия. През 1668 г. той става притежание на френския крал Луи XIV, но е откраднат през 1792 г. Появява се отново през 1839 г. при банкерското семейство Хоуп (откъдето идва името му), а в крайна сметка се озовава у търговеца на диаманти Хари Уинстън през 1949 г. По-късно Уинстън дарява диаманта на американския Национален музей по естествена история през 1958 година. Въпреки че струва цяло състояние, предишните собственици на "Хоуп" са вярвали, че е прокълнат и носи нещастие и трагедия на всеки, който го притежава. Днес е във витрина в музея и не пречи на никого...

12. "Спасителят на света" - 450 милиона долара

Картината шедьовър "Спасителят на света" (Salvator Mundi) изобразява Исус Христос в синя дреха от епохата на Ренесанса, държащ кристално кълбо в лявата си ръка и правещ кръстен знак с дясната. Колекционери на арт предмети и музеи смятат това за най-забележителната творба на Леонардо да Винчи. Експерти твърдят, че да Винчи е нарисувал оригинала между 1499 г. и 1510 г. за френския крал Луи VII. Въпреки че копия на картината от ученици на да Винчи има не едно и две, оригиналът е бил изгубен във времето. Въпреки това е преоткрит през 2005 г. от Александър Париш и Робърт Саймън. Те са платили само 1000 долара и разходите по възстановяването на емблематичната картина. През 2017 г. "Спасителят на света" бе продадена за зашеметяващите 450 милиона долара от аукционната къща Кристис. Това е най-скъпата картина, продавана някога.

13. "Антилия" - 2 милиарда долара

През 2012 г. вторият най-богат човек в Азия Мукеш Амбани и семейството му се преместиха в най-сложно устроената и кичозно изглеждаща частна резиденция - "Антилия". Разположен на улицата на милиардерите в гр. Мумбай, частният дом струва колосалните 2 милиарда долара. Има шест етажа, включващи кинотеатър с 50 места, плувен басейн и три хеликоптерни площадки. Освен това "Антилия" разполага със снежна стая, където машина произвежда изкуствен сняг. Има и още! Невероятният дом крие зад фасадата си религиозен храм, спа, бална зала, здравен център и гараж за 168 автомобила. При своите внушителни 27 етажа "Антилия" е създадена така, че да може да издържи на земетресение от 8 степен по скалата на Рихтер.

14. Яхтата "Хистори Сюприйм" - 4,8 милиарда долара

Най-скъпата яхта, създавана някога, е зашеметяващата "Хистори Сюприйм" (History Supreme). Малайзийският бизнесмен Робърт Куок възлага на британския производител Stuart Hughes да проектира тази фантастична 30-метрова яхта. Завършването й отнема три години, като собственикът заплаща удивителната цена от 4,8 милиарда долара. Отличава се със солидна златна основа с други благородни метали, разпределени навсякъде по корпуса и в обзавеждането. Луксозният лайнер включва главна спалня, стълбище и трапезария, всички със злато и платина.

15. Диамантът "Кохинор" - Безценен

Разбира се тук може да се поставят и други диаманти или картини, или каквото се сетим, което обаче не се предлага за продажба. Но гордостта и радостта от бижутата в короната на британското кралско семейство е безценният диамант "Кохинор". Спиращият дъха диамант се появява за първи път в мините Колур в Индия. Негови собственици са били султан Алаудин Халджи, Шах Джахан, Надир Шах и Ранджит Сингх. 105-каратовият диамант остава в семейството на Ранджит Сингх докато Британската империя анексира щата Пенджаб през 1849 година. 11-годишният махараджа Дулип Сингх отстъпва диаманта на кралица Виктория. В момента той се намира в Короната на кралицата майка. Отдавна обаче Индия и Великобритания спорят кой е истинският собственик на безценното бижу.