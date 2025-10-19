"Жестим" празнува 30 години на сцената

Тридесет години на сцената, тридесет години изкуство, емоция и вдъхновение – група „Жестим“ отбелязва своя юбилей с турне под наслов „Когато ръцете говорят“. Турнето започна в Нова Загора, продължи през Бургас и Пловдив, за да завърши в Благоевград на 28 октомври. Входът за всички концерти е свободен. Финалът ще се състои в София през ноември. Публиката ще преживее различен спектакъл – музика, която се „пее“ чрез българския жестов език и се усеща с душата.

„Далече назад в годините тези деца със слухови проблеми от училище „Деньо Денев“ в София показаха на обществото, че за таланта прегради няма, независимо от липсата на някои сетива“, споделя Мария Атанасова - преподавател и вдъхновител, която превръща мечтата на учениците си в сцена, на която жестовете говорят, а музиката се вижда. Така започва историята на група „Жестим“, създадена през 1994 г.

С времето групата се превръща в символ на артистичност, толерантност и сила на духа, получава диплом за принос в българската култура от Министерството на културата и печели сърцата на публиката в България и по света.

„Жестим“ интерпретират песните по уникален начин - без глас, но с душа, превръщайки всяка песен в зрелищен диалог между музика и движение. Днес съставът включва изпълнители, които чрез жест, мимика, движение и говорещи очи правят музиката разбираема и за глухите хора. Те доказват, че изкуството няма граници.

През годините „Жестим“ е участвала в редица фестивали и концерти у нас и в чужбина – Полша, Франция, Москва, Братислава, Канада и други, където с гордост представя България и езика на жестовете.

Юбилейно турне „Когато ръцете говорят“се реализира от Сдружение „Тишина“ с подкрепата на Агенцията за хората с урвеждания. В него участват Нури Яшаров, Любомира Пешева, Албена Начкова, Екатерина Йорданова, Росица Краджова, Ивайло Спасов, Силвана Павлова, Екатерина Торньова, Пейо Пеев, Рени Зарева. Водещи са Галя Георгиева и Атанас Лазаров – „Дует с кауза“.

Юбилейният концерт представя най-ярките моменти от историята на групата – от първите изпълнения като „Детство мое“ до съвременни жестови интерпретации на любими български поп и рок песни на големи изпълнители, пресъздадени чрез жест, мимика и движение.

Сред приятелите, които се включват с видеопослания са Мими Иванова, Развигор Попов, Ваня Монева, Богдана Карадочева, Васил Найденов, Етиен Леви, Пейо Пеев, Галя Георгиева и други обичани български артисти.

„Жестим“ е съчетание от Жест, Енергия, Стил, Творчество, Изкуство и Мечта – тридесетгодишно пътуване, което доказва, че изкуството може да обединява без нужда от думи.

Популярността на групата не е изненада. През 2024 година тя участва в националното турне „Концерти с кауза“, организирано от Сдружение „Независими артисти, музиканти и певци“ с председател Пейо Пеев. „Говорим с ръце, но ни чуват с душа“, казва Мария Атанасова.

