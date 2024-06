Рок легенда хвърли феновете в екстаз! Какво обяви

Мик Джагър, който е на 80 години, подготвя нов албум и турнета, предаде „Ройтерс”.

Как се чувства фронтменът на "Ролинг стоунс", завръщайки се на концертните сцени по стадионите на тази възраст? "Като да си на сцената на 78 години", казва в интервю Джагър ден, след като изнесе концерт в Бостън. "Няколко изяви ми трябваха, за да вляза в ритъм, но сега вече сме в него", допълни той. "Чувствам се добре".

Изпълнителят, който на 26 юли навършва 81 години, все още се забавлява и няма намерение скоро да спре, отбелязва „Ройтерс”.

В момента той обикаля САЩ с турнето „Hackney Diamonds”, но групата "Ролинг стоунс" търси възможности да свири и в други страни.

"Ще обмислим предложения... Може в Европа, може в Южна Америка, може навсякъде", казва Джагър. Той също така заяви, че групата вероятно скоро ще издаде и нова музика.

Настоящото турне носи името на високо оценения от критиката албум, който "Ролинг стоунс" издаде през октомври миналата година - първият нов продукт на британските рокаджии от 18 години насам, припомня „Ройтерс”, пише БТА.

Феновете казват, че Джагър все още е доста енергичен на сцената. Той обяснява, че поддържа форма с по две репетиции по танци и няколко тренировки във фитнеса всяка седмица.

Баща му е бил учител по физическо възпитание и Джагър често е приписвал доброто си здраве на генетиката.

По време на турнето "Ролинг стоунс" изпълнява около четири песни от „Hackney Diamonds” между класически рок парчета като „Start Me Up”, „Satisfaction” и „Sympathy for the Devil”. Но сетлистът се променя на всяка спирка от турнето.

Джагър каза, че се надява на сцената да се присъединят някои от музикалните легенди, които гостуваха в новия албум - Пол Маккартни, Лейди Гага, Стиви Уондър и Елтън Джон, но отбеляза, че засега няма яснота по този въпрос.

