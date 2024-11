Quarto и Емануил Иванов свирят Брамс & Шостакович в зала България

Музикантите от Quarto с изключителния пианист Емануил Иванов ще представят две емблематични творби на Йоханес Брамс и Дмитрий Шостакович. Интересен факт е, че има точно съвпадение на датата на първото изпълнение на квинтета на Шостакович, 23 ноември 1940 година, изпълнен тогава от автора с квартет “Бетовен". Клавирният квинтет във фа-минор на Брамс, пък, често се споменава, като "короната на камерната музика" със своя емоционален заряд и драматизъм.

Този сезон QUARTO Chamber Orchestra отбелязва 20 години– юбилей и се доказва, като един от най-успешните български състави за класическа и съвременна музика, с изключителни участия на международните сцени. Кварто е единственият български струнен ансамбъл, който е на световно турне със съвместния си проект с Мистерията на българските гласове и Георги Андреев. Любопитен факт е, че дискът, който е записан от Кварто за Швейцария с произведения от концерта, с музиката на Шoстакович квинтет е отдавна изчерпан по света.

Заедно с изключително талантливата изгряла международна звезда на пианото, музикантите ще подарят истински концерт – шедьовър за ценители.

Емануил Иванов е един от уникалните талантливи пианисти от България, който доби международна известност със своите впечатляващи музикални изпълнения и награди. С яркото си присъствие на сцената, Емануил Иванов е пример за новото поколение български музиканти, които прославят страната си на световната сцена. Емануил е известен със спечелването на престижния Международен конкурс за пианисти "Феручо Бузони" през 2019 г. в Италия — едно от най-престижните състезания в света на класическата музика. Това постижение му носи широко признание и нови възможности за концерти в Европа и света. Той е известен с интерпретациите си на сложни и виртуозни произведения, включително творби от Шопен, Лист, Рахманинов, Дебюси и Брамс. В същото време показва специален интерес към по-рядко изпълнявани композитори и произведения, което го отличава с артистична уникалност.

Емануил е не само виртуоз, но и задълбочен интерпретатор, който съчетава техническо съвършенство с дълбока музикална изразителност. Неговите изпълнения често се описват като вдъхновяващи, изпълнени с емоция и интелект.

В програмата очаквайте:

Johannes Brahms Piano Quintet in f minor, Op. 34 (for 2 violins, viola, cello and piano)

I. Allegro non troppo - Poco sostenuto - Tempo 1

II. Andante, un poco adagio

III. Scherzo. Allegro - Trio

IV. Finale. Poco sostenuto - Allegro non troppo - Tempo 1 - Presto, non troppo Dimitri Shostakovich Piano Quintet in g minor, Op. 57 (for 2 violins, viola, cello and piano)

I. Prelude. Lent - Poco più mosso - Lento

II. Fugue. Adagio

III. Scherzo. Allegretto

IV. Intermezzo. Lento - Appassionato

V. Finale. Allegretto

