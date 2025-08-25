Световен фестивал се завръща във Варна

Второто балканско издание на световния фестивал за дизайн на персонажи ще се проведе от 20 до 22 септември 2025 във Варна. След успешния си дебют миналата година, Pictoplasma x Balkans се завръща ударно и с още по-силни заявки. Морската столица отново ще събере водещи илюстратори, аниматори, графити артисти и визуални разказвачи от целия Балкански полуостров – за три дни лекции, изложби, филмови прожекции, творчески работилници, пазар и незабравимо парти.

Фестивалът е част от глобалната платформа PICTOPLASMA, създадена в Берлин и провеждаща се също в Ню Йорк – световен дом на изкуството на рисуването на персонажи. Pictoplasma x Balkans е първото outpost сателитно издание на форума, което пренася духа на Pictoplasma в нови географски и културни посоки, но вече не е единственото, тъй като Pictoplasma x Copenhagen се вдъхнови от България.

Фестивалът предлага два дни вдъхновяващи лекции и практически уъркшопи, водени от артистични легенди и нови гласове от региона - Tochka (България), Меган Доминеску (Румъния), Од Блит (Гърция), Мартина Паукова (Словакия/Берлин), Хана Тинтор (Хърватия), Linnch/ Vanja Vikalo (Сърбия), Мурат Палта (Турция),Drash (Северна Македония).

И тази година езикът на събитието е английски, а работилниците ще дадат възможност на участниците да създадат свои авторски персонажи. Новостта е пътуваща работилница от София до Варна. Темата на тазгодишната изложба е “Characters on the Road” – визуални герои в движение, по пътищата на културите, съзнанието и градовете на Балканите.

Изложбата ще бъде показана в емблематичната ЖП гара на Варна, която отбелязва 100-годишен юбилей. Ето и още акценти от програмата: Best of Pictoplasma 2025 – селекция от късометражни анимации от международната сцена, PechaKucha night – артистични блиц-презентации от нови творци, Picto Shop в двора на Археологическия музей – пазар с илюстрации, авторски издания и дизайн артикули, Picto рarty – музика, бар и балкански нетуъркинг.

Информация за цялата програма на фестивала можете да намерите на официалния сайт.

