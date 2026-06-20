Писателката Бойка Асиова с награда на името на Максим Минчев

Сладкодумната разказвачка спечели приза на АБУЖЕТ

Писателката и журналистка Бойка Асиова спечели тазгодишната национална награда на Асоциацията на журналистите и писателите по туризъм (АБУЖЕТ), която бе учредена през 2024 г. в памет на Максим Минчев (1953-2020) - дългогодишен президент на асоциацията и 17 години генерален директор на БТА. Предишните две носителки на наградата са журналистките Магдалена Гигова и Милена Димитрова.

“Бойка Асиова е сред най-ярките имена на съвременната българска литература. В нейните книги героите пътуват - както в България, така и по далечни страни. Така тя ни помага да опознаваме света, като в света е и България, естествено. Да правим този свят по-близък до нас, разкривайки го през погледа на героите си. Книгите є са превеждани на различни езици. Така повече хора от различни страни пътуват из България с героите є”, каза при връчването на наградата Пламен Старев, генерален секретар на АБУЖЕТ.

Наградата връчи миналогодишната носителка на приза Милена Димитрова, която е и секретар по култура, образование и връзки с българите зад граница на президента Илияна Йотова. В словото си тя посочи, че Бойка е пример за благородство, финес и задълбоченост както в живота, така и в творчеството. Тя определи писателката като човек, който умее “да навърже много история в човешки разказ”. Милена Димитрова посочи още, че авторката притежава рядкото умение да съчетава познанието за историята с човешките съдби.

“Харесва ми самата цел пътуване - каза Бойка Асиова, получавайки наградата. - Пътуване не по някакъв адрес, а по песните, приказките, човеците, по сънищата. И всичко намира живот в книгите ми. Аз сега пътувам към последната си книга - за братя Миладинови. Никой не можеше да ме спре да пътувам с тях. Откакто съм се родила, аз пътувам с тях, пътувам към тях. Надявам се, че тази книга ще има своите ценители и читатели... АБУЖЕТ не е единствената организация, в която съм членувала, но е единствената, в която съм в съгласие със себе си.”

В интерес на истината, на нейната възраст Бойка Асиова продължава активно да пътешества и да описва и снима преживяванията си. На церемонията присъстваше за подкрепа и дъщерята на отличничката - Ирина Асиова-Диамант, член на Комисията по културата и медиите и на Комисията за прякото участие награжданите и взаимодействието с гражданското общество в Народното събрание.

Бойка Асиова е инженер-химик по образование, журналист по професия, писател по душа. Автор е на 16 книги с проза, есеистика, публицистика, документалистика. Между тях са “Време назаем”, сборниците с разкази “Мъжко можене”, “Лудовица”, “Рецепта за камбана” (Годишна награда за есеистика на СБП), “Запеските. Дух и материя” (Специален приз, II Национален фестивал на шевицата, Белослав 2018 г.), както и на романите “Яловата вдовица” (номиниран за награда “Хеликон”, отличен с Национална награда за литература “Николай Хайтов”, преведен на немски и турски език), “Вълчицата излиза привечер”, “Роден на Великден” (Националната награда за художествена литература “Христо Г. Данов”), “Да убиеш Сталин. Спомен за Костадин Лагадинов” (Жанет 45).

Тя е сценарист на публицистично-документални филми на БНТ за борбите на македонските българи за национално освобождение, традиции, културно наследство и тяхната съвременна проекция. Между тях са “Жалба по Гоце”, “Между люлката и гроба”, “Двата Миладина”, “Живата книга”, “Цената на тютюна”, “Пътят за Драма”, “Тайната на юдите”. Под печат е книгата є за живота и делото на братя Миладинови.Бойка Асиова е дългогодишен член на Световната федерация на журналистите и писателите по туризма - FIJET, както и на българската є секция - ABUJET, която тази година отбелязва своята 70-годишнина.

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