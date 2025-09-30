"Парижки нощи" омайват в Музикалния театър

Музикалният театър „Стефан Македонски” на втори октомври е домакин на бляскав гастрол: балетът на Старозагорската опера ще представи на столична сцена най-новия си спектакъл – „Парижки нощи“ по музика на Карл Мария фон Вебер, Сергей Рахманинов и Жак Офенбах. Либретото, хореографията и постановката са на Донвена Пандурски. Автор на впечатляващата сценография и изящните костюми е художникът Павел Шапо. Представлението е в юбилейната програма за 100-годишнината на Старозагорската опера.

В четирите части се срещат трима големи композитори, представящи различни творчески стилове, които като контрастни цветове се нареждат върху една палитра. Вебер, Рахманинов и Офенбах сякаш материализират атмосферата на Париж, проектирана в четири различни фази на един човешки живот. Първата нощ е за мечтите на невръстната госпожица, втората е за сънищата й пред прага на младостта, третата е за желанията и терзанията на любовта, а последната е посветена на еуфорията в нощния живот, в която зрялата дама се опитва да приспи страховете си от остаряването. Четири парижки нощи, в които ще се изявят неотразимите Анелия Димитрова, Ромина Славова, Клара Ферер, Фиорди Лоха, Томоки Ишиго, Максим Сиденко, солистите и кордебалета на операта на Стара Загора с художествен ръководител примабалерината Силвия Томова.

„Парижки нощи” е възхвала и преклонение пред чудния дар, който всички притежаваме – живота в неговото многообразие и противоречивост. Париж е градът, който може би най-ярко съчетава пъстротата, контрастите, миналото и съвременността, обединени в непрекъснат кипеж. Героинята преминава през много изпитания и запазва сърцето си чисто, а душата силна, защото вярва, че доброто рано или късно побеждава. Бих искала да отведем зрителите във вълшебния свят, от който да се върнат във всекидневието с усмивка.”, споделя Донвена Пандурски.

Павел Шапо, другият международно признат артист в екипа, е наследник и продължител на традицията на художествената школа във Витебск и нейните големи майстори, начело с Малевич и Шагал. Той е живописец, сценограф, дизайнер в киното и театъра. Прави изложби по цял свят.

