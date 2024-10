Отиде си още една звезда от "Приятели"

Отиде си още една звезда, играла в култовия тв сериал "Приятели".

Тери Гар е известна с ролята си на майката на Фийби в емблематичния ситком, който само преди година изгуби любимата на хиляди звезда Матю Пери.

Най-прочутите ѝ роли обаче са в "Тутси", "Младият Франкенщайн“ и „Близки срещи от третия вид“, пише Телеграф.

Тери Гар, която беше номинирана за "Оскар" за ролята си в Tootsie, си отиде на 79-годишна възраст.

Актрисата-ветеран почина в Лос Анджелис във вторник след дълга битка с множествена склероза (МС).

През 2002 г. талантливата звезда разкри, че е диагностицирана с хронично заболяване, което уврежда централната нервна система (ЦНС).

Години по-късно тя страда от аневризма през 2006 г.

Teri Garr was effortlessly funny and irreverent and beautiful. She could illuminate any film with her casual irritation or genuine smile. Tootsie, Close Encounters, Young Frankenstein, and a fav Mr. Mom and countless television shows. Died too soon from MS today. R.I.P. pic.twitter.com/u9p6ZtyGDI