Отиде си култов музикант, основател на знакова група

Ранди Майснър, един от основателите на рок групата Eagles, почина на 77-годишна възраст, предадоха световните осведомителни агенции. Смъртта на басиста и вокалист е настъпила в сряда вечерта в Лос Анджелис в резултат на усложнения от хронична обструктивна белодробна болест, се казва в съобщение на сайта на рок бандата.

"Ранди беше неразделна част от Eagles и допринесе за ранния успех на групата", се казва в публикацията. "Неговият вокален диапазон беше изумителен, както се вижда от характерната му балада "Take It to the Limit".

Ранди Майснър, Глен Фрей, Дон Хенли и Бърни Лидън създават Eagles през 1971 г. Песента "Take It to the Limit" от албума "One of These Nights", издаден през 1975 г., достигна до номер четири в класацията за сингли "Хот 100" на изданието "Billboard".

Майснър напусна групата през 1977 г. Издаденият през декември 1976 г. албум "Hotel California" е последната продукция на Eagles с негово участие. Той се превърна в един от най-продаваните албуми на всички времена, припомня БТА.