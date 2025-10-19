Опознаваме Китай от световен бестселър

Едуард Ръдърфърд, който в епичните си романи за Париж, Лондон, Ню Йорк и Дъблин разкрива величието на градовете и разказва за техните жители, повежда читателите в нова серия от пътешествието в Китай. Във втория том на „Еднорог“ биографът на мегаполисите все така тъче плътния и въздействащ исторически гоблен чрез хрониките за няколко поколения китайци, британци и американци, чиито съдби се преплитат по време на сблъсъци между култури, вярвания и идеологии. Те се влюбват, предават, борят се, страдат, градят и рухват под тежестта на историческите сили, които оформят цял един континент.

Втората част на „Китай“ продължава със седем десетилетия от епичната сага за бурните времена в Поднебесната империя. Опиумните войни се оказват само начало на век, белязан от кървави поражения и национални унижения. От Хонконг и Пекин до Великата китайска стена, от мистериите на Забранения град до затънтените села – навсякъде кипят конфликти, които променят съдбата на Китай. Срещаме храбри воини и лукави евнуси, фанатични тайпини и бунтовници-боксери, пирати и художници, красиви жени и безмилостни злодеи, търговци, мисионери и дипломати. Всеки от тях търси своето място под слънцето в свят на мизерия и богатство, отчаяние и надежда, вяра и любов.

Вторият том на „Китай“ е не само мащабна историческа драма, но и роман за човешките съдби, чиито следи водят до събитията на XX век и отекват дори в съвременното отношение на Китай към останалия свят.

Едуард Ръдърфърд е от най-успешните съвременни автори на исторически романи. Роден в Англия, той завършва история и литература в Кеймбридж. Известен е със своите монументални епоси, които разгръщат съдбите на цели народи през вековете – от „Дъблин“ и „Лондон“ през „Париж“ и „Ню Йорк“, до „Китай“. Книгите му са преведени на повече от 20 езика и са се превърнали в международни бестселъри. В своя неподражаем стил Ръдърфърд съчетава мащабни исторически събития с интимни човешки истории, което прави романите му едновременно увлекателни и информативни.

