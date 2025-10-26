Обичана актриса от популярни сериали почина на 100 години

Актрисата Джун Локхарт, позната от сериалите „Ласи“ и „Изгубени в космоса“, почина на 100 години, пише Асошиейтед прес.

Локхарт почина в четвъртък в дома си в Санта Моника, съобщи семейният говорител Лайл Грегори, приятел на актрисата от 40 години, предаде БТА.

„Тя беше много щастлива до самия край, четеше „Ню Йорк таймс“ и „Лос Анджелис таймс“ всеки ден“, каза той. „За нея беше много важно да следи новините от деня.“

Дъщеря на актьора Джин Локхарт, Джун често е била избирана за роли на наивни млади жени. Телевизията обаче я превърна в звезда.

От 1958 до 1964 г. тя изиграва ролята на Рут Мартин, която отглежда сирачето Тими (Джон Провост), в популярния сериал на Си Би Ес „Ласи“. От 1965 до 1968 г. тя пътува на борда на космическия кораб „Юпитер II“ като майка на семейство Робинсън в приключенския сериал на Си Би Ес „Изгубени в космоса“.

Нейните роли на топли, състрадателни майки я направиха любима на младите зрители, а десетилетия по-късно децата от „бейби бум“ поколението се събираха на носталгични фестивали, за да се срещнат с Локхарт и да купят нейни снимки с автограф.

Локхарт настояваше, че извън екрана не прилича на жените, които играе.

„Трябва да цитирам Дан Радър“, каза тя в интервю от 1994 г. „Мога да контролирам репутацията си, но не и имиджа си, защото имиджът ми зависи от това как ме виждате. Обичам рокендрол и ходя на концерти. Карах танкове и летях с балони и парапланери. Правя много неща, които не съответстват на имиджа ми.“

Джун Локхарт е третата актриса, която играе главната женска роля в „Ласи“ по телевизията, след Джан Клейтън и Клорис Личман.

„Работих с четири кучета. Имаше само една основна Ласи в даден момент. После имаше куче, което тичаше, куче, което се бореше, и куче, което беше дубльор, защото само хората могат да работят 14 часа на ден, без да им е нужна почивка. Ласи не беше особено приятелски настроена с никого. Тя беше изцяло концентрирана върху треньорите си“, разказва актрисата.

„Нейната истинска страст беше журналистиката“, каза Грегори за Локхарт. „Обичаше да ходи в залата за пресконференции на Белия дом.“

Младата Джун дебютира на сцената на 8-годишна възраст, танцувайки в детски балет в „Метрополитън опера“. Първата й поява във филм е малка роля в „Коледна песен“ от 1938 г., където играе дъщерята на Боб Крачит и съпругата му, които са изиграни от родителите й.

Тя се омъжва и развежда два пъти: за Джон Малони, лекар, баща на дъщерите й Ан Катлийн и Джун Елизабет, и за архитекта Джон К. Линдзи.

