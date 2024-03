Неочаквана изненада на Hills of Rock 2024! Любима група се завръща

Едно от най-дългоочакваните рок събития в България за 2024-а Hills of Rock продължава да добавя нови имена в програмата си. Към вече обявените Bring Me The Horizon, КoЯn, Spiritbox и Loathe на основната сцена се присъединяват още: PAIN, Skindred, Imminence, Baroness, Ghøstkid и Me And My Devil. И това лято в Пловдив ни очакват актуални имена сред най-добрите от международната и българска музикална сцена. Hills of Rock се провежда на Гребната база от 25 до 27 юли 2024.

3 нови групи се присъединяват към Hills of Rock 2024

Безспорно PAIN са неочакваната изненада, част от програмата на 27 юли, Ден 3 на Hills of Rock. Много повече от индъстриъл и дет метъл икона, шведският изпълнител и продуцент, фронтмен на култовите Hypocrisy, един от безспорните лидери на скандинавската метъл сцена, Peter Tägtgren или просто – Пешо, е име познато и обичано от стотици български фенове на тежкия звук. През месец май PAIN ще издадат „I Am” - нов албум след осемгодишна пауза, което прави включването им във фестивала още по-вълнуващо.

Важна новина за рокаджиите! Ще има ли концерт на Judas Priest

Към вече обявените КoЯn, Spiritbox и Loathe за първия фестивален ден на основната сцена на Hills of Rock, 25 юли, се присъединяват и Skindred. Бандата от Уелс съществува от 1998, но последният им албум от 2023 е този, който достига до най-високо в рок класациите. “Smile” излезе миналата година, а с него Skindred се отправиха на дълго турне, в което, освен голям хедлайн концерт на Уембли Арена днес, се включва и фестивалната дата у нас. Идиосинкратичното за тях смесването на хеви метъл, пънк рок, реге, рага и дъбстеп ще чуем на сцената на Hills of Rock.

Българската супергрупа Me And My Devil откриват основната сцена на 25 юли. Психeделични и класически китарни рифове, които любовно срещат поп клавири и индъстриъл звук. Музиката им е мощна, вълнуваща и смела. Секси текстовете и завладяващите видеоклипове добавят към техния дяволски чар и магнетизъм.

На втория фестивален ден, 26 юли, на Main Stage, освен сензационните Bring Me The Horizon, ще се качат още и Imminence, Baroness и Ghøstkid.Imminence идват от Швеция, корените им са в мелодичния дет метъл и метълкор, но – в комбинация с виола. Бандата е в състав Eddie Berg, Harald Barrett & Alex Arnoldsson, Peter Hanström и Christian Höijer и вече веднъж са били на сцената на фестивала през 2017. Приятелските чувства между музикантите и публиката, която пожела да ги види отново, помогнаха Imminence да станат част от програмата и през 2024.

Изтънченият атмосферичен метъл на Baroness, освен че ускорява пулса на публиката, им носи и номинация за Grammy през 2017. Отличителните смели аудио и визуални експерименти на американската банда до голяма степен са благодарение на техния фронтмен John Baizley – вокалист, китарист, художник и арт директор на Baroness. С Ghøstkid се гмуркаме надълбоко в мрака, но въпреки повърхностната агресия – мелодиите им запазват емоционалността и усета на музиката. Ghøstkid, новото име на Sebastian „Sushi“ Biesler (екс Eskimo Callboy), заедно с групичка от приятели и съмишленици Steve Joakim, Jan Marco Heinz, Chris Kisseler и Stanislaw Czywil се качват на сцената на 26 юли.



На 25, 26 и 27 юли, освен световните артисти на основната сцена, на Гребната база в Пловдив ще има и още две партньорски сцени. На Тъмно и Строежа тази година са селектирали едни от най-интересните и любими артисти от българската музикална сцена и любопитни международни включвания. На сцената на Строежа се качват Babyface Clan, ТДК, Жлъч/Григовор/Гена, АLI, No More Many More, Amoral, O.H., Nocktern, Gigashadow. Пак там ще се случат и три любопитни риюниънa – Портокал, Кокоша глава и Panican Whyasker се събират специално за фестивала в Пловдив. Най-бързо набиращата скорост словенска банда – Joker Out e международното участие на фестивалната сцена на софийския клуб. Те разпродават концертите си в цяла Източна Европа и са определяни като следващата голяма инди група в световен мащаб. На партньорската сцена На Тъмно вносните имена идват с испански темперамент и интернационален парти език - La Ganga Cale и N.O.H.A. От българска страна засега са потвърдени Керана и Космонавтите, Цар Плъх, SEVI, Fyeld, Coolden, Спални Места, Toy Letters, The Fourtones.

Тридневни и еднодневни билети за фестивала има в мрежата на www.ticketstation.bg и в магазини На Тъмно.

Hills of Rock се организира от “Фест Тийм” ООД, част е от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.

