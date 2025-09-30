Nasimo даде пресконференция по повод “Over the wall” - осмата му самостоятелна изложба

На 30 септември 2025 г. артистът Станислав Трифонов - Nasimo и екипът му дадоха пресконференция в Националния пресклуб на БТА по повод “Over the wall” - осмата самостоятелна изложба, която стартира на 01.10 в подлеза на НДК.



“OVER THE WALL“ бе определена като най-личния и новаторски проект на Nasimo досега.

По време на пресконференцията самият артист описа изложбата като „пътешествие“ през седем основни етапа от живота, в които много хора биха могли да се разпознаят . Той сподели, че проектът е резултат от специфично лично търсене и изследва развитието "от най-животинското в нас до най-възвишеното". По думите му, "когато платното не го побира, посяга към бетона", създавайки нов формат, при който изрязана стена е закачена като картина на друга стена.

Изложбата ще бъде открита на 1 октомври 2025 г. и ще продължи 15 дни в специално преобразено пространство в подлеза на НДК, превърнато в модерна галерия.

Входът се намира вдясно от входа на метрото, от страната на „Пилоните“ .

Освен седемте основни творби, ще бъдат показани и десетки по-малки произведения от личния архив на Nasimo и от частни колекционери. Проектът включва и видеоинсталация от Петър Тунчев, Иван Шопов и Мартин Граховски, които представят концепцията на изложбата през техния поглед в обособена като сцена част от пространството .

Nasimo е определян като пионер на българската графити сцена, чиито стенописи могат да бъдат видени в градове по целия свят, включително Лондон, Ванкувър и Хонконг. Тази изложба представлява нов етап в неговото творчество, съчетавайки изящно изкуство с грубата естетика на уличната среда.

