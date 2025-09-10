Метрополис връща магията на дансинга – Airod & In Verruf в Зоки

Позволявам си да открадна идеята на Хулио Кортасар от романа му „Игра на дама“ и да ви предложа два подхода към този текст.

Подход едно – да прочетете само първия абзац, обозначен с 1, завършващ с думата „край“ и директно да се прехвърлите в края на текста – там ще научите всичко необходимо за великото, сюблимно и непостижимо парти Hardone pres. Airod и In Verruf в Zoki’s Warehouse и също откъде да си купите промоционални билети.

Подход две – Да започнете от първата част на втория абзац, обозначен с 2. След това, да се върнете към първия абзац. Щом го прочетете, скачате на втората част от втория абзац и четете до края. Започваме.

1 – Вулкан от емоция и настроение. Това ви очаква на 13ти Септември в склада на Зоки. Защото: еуфория + бесни танци = Метрополис/ HARDONE и това е аксиома. Ако сте забравили уроците по математика, „аксиома“ е нещо, което се приема за вярно без нужда от доказване и се използва за извеждане на други дедуктивни истини. А те, в случая са:

A. Перфектна локация – на минути от центъра, хале с точната големина и страхотен двор, сякаш магически пренесени тук от столицата на техното Берлин.

B. Страхотен звук и уникална концепция за осветлението – за да превърнат залата в истински храм на модерното техно.Според стандартите на Метрополис.

C. Внимателен и адски труден подбор на артистите, които са поканени. Airod и In Verruf са две от имената, които движат techno и hard groove сцената в правилната посока. DJs, които притежават и знанията, и таланта, и желанието да водят публиката. И които са спечелили признанието на рейвърите не в социалните мрежи, а на дансинга. Край.

2 – В това заглавие няма нищо случайно. ОчевАдната причина – на 15ти Септември започва учебната година. Но има и нещо друго. Нещо, което всички разбираме, но се страхуваме да кажем – почти като във филм на Уди Алън. И тъй като сме Метрополис и винаги сме били честни и откровени с вас, ние носим отговорността да го споделим. А то е, че всички имаме нужда от уроци. Музикалният свят се променя и трябва да го разберем, за да не останем безнадеждно вкопчени в миналото. Трябва да потърсим и намерим доброто в съвременното techno, за да не останем единствено със спомените за „онези“ партита. Защото е твърде рано за носталгия, твърде скоро да слезем от дансинга и твърде безотговорно да оставим „сцената“ и новите фенове на техното сами в търсенето на добрата музика. Защото в самата същност на тази музика без текст е заложено да бъде споделяна, да бъде съпреживявана и така да бъде усетена най-добре. И трябва да се учим едни от други, за да продължим да бъдем една общност. Да търсим това, което ни обединява, а не това, което ни разделя. И да се събираме, за да танцуваме заедно.

Разбира се, за да бъде стабилна конструкцията на което и да е парти е необходимо основата му да е от 3 части – място, звук и осветление и артисти. Когато тя е безкомпромисна, се създава магия. И ако ни е трудно да обясним уюта на Zoki’s Warehouse и уникалната ни концепция за осветлението на Hardone pres. Airod и In Verruf, няма да ни е трудно да поощрим любознателността и търпението ви да стигнете дотук. С код HRDNOFF5 в Epaygo ще получите отстъпка от която и да е цена на билетите за партито. Няма да ни е трудно и да напишем по няколко думи за гостите ни, защото ги проучихме с вниманието на Швейцарски часовникар.

AIROD

В продължение на близо десетилетие AIROD утвърждава статута си на неприодолима сила в techno и hard groove вселената, оформяйки сцената със своята сурова елегантност и безкомпромисен звук. Стилът му е пряко отражение на музикални му корени, вкусове и емоции: развиващ се наратив, който надхвърля всякакви тенденции и очаквания.

Чувствайки се еднакво удобно на най-големите фестивали в света (като Tomorrowland само преди месец), както и в най-почитаните ъндърграунд клубове, AIROD си е изградил репутация на артист, който излъчва неизчерпаема енергия зад пулта. Неговите сетове са пътешествие през собствения му звуков пейзаж, като по-голямата част от парчетата са собствени продукции и неиздавани риедити, които предлагат наистина уникално преживяване.

Уважаван като модел за подражание в techno и hard groove общността, AIROD издава за престижни лейбъли като Exhale, KNTXT, Molekül и Monnom Black, и същевременно подава ръка на следващото поколение артисти чрез собствения си лейбъл Elixyr. Неговият отличителен звук, едновременно мощен и завладяващ, е плод на години експериментиране и съчетава индустриална зрялост, безмилостни ритми и хипнотично разказване на истории. Воден от страст и постоянна жажда за преоткриване, AIROD продължава да разширява артистичните си граници, доказвайки, че техното е не само музикален жанр, а е едновременно и език, и позиция.

IN VERRUF

Воден от желанието си да сподели същото блаженство, което е преживял в тъмните и екстатични пространства на ъндърграунд клубовете, In Verruf се счита за призван да донесе свобода и дълбока емоция на дансинга.

Дълбокото му уважение към тази свобода е и извор на решимостта му да бъде водеща фигура в културата на танца, съществуваща от хиляди години. С име, което може свободно да се преведе като „в позор“, In Verruf се изправя срещу мрачната репутация, с която е известна техно сцената тези дни. Сетовете му всяват хаос в клубовете със своя отличително смел и предизвикателен звук, който става още по-мощен след преместването му в Берлин.

През 2019 г. той става част от R Label Group, и се вписва органично в анархистичната група, водена от Kobosil, решена да вдигне революция в модерния hard techno стил. Още първото му издание за лейбъла с парчето Too Much DMT, избухва като Супернова и го изстрелва сред артистите на най-големите фестивали за Hard Techno – Blackworks и Verknipt. Сетовете му са блестяща амалгама от индустриално techno и hard groove и носят емоцията и наивитета от ранните години на рейв културата в Европа.

Разбира се, българските артисти са избрани внимателно и след внимателно и дълго слушане. Те са MANOKO и VELLA от Metropolis DJ Academy и KR:KD K и TATT BLOSSOM.

