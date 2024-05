Любима група се завръща у нас на Hills of Rock 2024

Ясна е програмата на основната сцена на HILLS OF ROCK 2024. Към хедлайнерите КoЯn на 25 юли и Bring Me The Horizon на 26 юли, се присъединява и последната основна група, тази за третия фестивален ден, 27 юли. Това са шведските супергерои – викингите от Amon Amarth.

Основани в Швеция през 90-те, за три десетилетия Amon Amarth изковават изключителна дискография от гръмотевични, метъл химни, богати на магически образи от историята, фолклора и културата на викингите. Групата е сред най-обичаните метъл изпълнителни в цял свят, включително и от феновете у нас. Amon Amarth имат дванадесет албума и хиляди концерти зад гърба си, оглавявали са едни от най-мащабните музикални фестивали по света и имат огромен брой почитатели. След впечатляващия си концерт в София миналата година, Amon Amarth се завръщат у нас като хедлайнер на HILLS OF ROCK 2024.

Combichrist се качват на сцената преди PAIN и с тяхното включване се финализира програмата за Ден 3 на основната сцена за тазгодишното издание на фестивала. Норвежко-американската адска агротек машина Combichrist е забила дълбоко корени в хардкора и техно метъла, носи щипка EDM и разпознаваемите изпепеляващи гневни вокали на своя основател и фронтмен Andy LaPlegua. Добре познат на българската публика, секси електро-индъстриълът на Combichrist идва с последното си EP, излязло този март, с предизвикателното заглавие „Violence Solves Everything Part II”.

Американската банда Frail Body са откриващата група на втория фестивален ден. Точно преди Ghøstkid, триото от Илинойс се качва на сцената на HILLS OF ROCK 2024 като абсолютни лидери съвременния screamo жанр. Frail Body са ярък пример за това как позабравеното метъл течение е в подем и не спира да еволюира и процъфтява, за да го видят всички по света.

