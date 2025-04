Култура под открито небе: София посреща VIDAS ART ARENA

Между алеите на Борисовата градина, там където градът си поема дъх, се появи ново място. VIDAS ART ARENA не е само нова сцена, а истинско ново пространство за култура. Едно място, което от това лято, ще заживее с пулса на София. Открито и градско, зелено, приветливо и гостоприемно. Не е зала. Не е клуб. Не е галерия. И определено не е само за гледане отстрани. Това е новата културна сцена на столицата - динамична, свежа и в крак с ритъма на града, отворена към хората и пълна с живот.

VIDAS ART ARENА е тук, за да промени правилата на играта.

Новото място за култура на София се намира на локацията на старата Арена София (Столичен Колодрум) в Борисовата градина, а новите ѝ “дрехи” и целеустремената енергия на екипите зад проекта, ще я превърнат в жива сцена за музика, театър, срещи, семейни активности, нови формати и изкуство без ограничения, с достатъчно място, две различни по мащаб сцени и разнообразни предложения за забавления за всеки и всички вкусове.

Домакини и партньори в проекта са две от най-амбициозните и работещи сили в културната и музикалната сцена у нас през последните години.

Fest Team, най-големият музикален промоутър в България, с опит от концерти с Ed Sheeran, Lenny Kravitz, Arctic Monkeys и Andrea Bocelli до фестивали като Hills of Rock и Sofia Solid, стои зад ритъма на арената. През това лято сцената ще посрещне световни звезди като AIR, Jean-Michel Jarre, The HU, J Balvin, King Diamond, The Dandy Warhols, както и Natalie Imbruglia, Morcheeba, Hardwell, Afrojack и много други в рамките на специални събития и фестивали. От инди рок до електроника, от хип-хоп до симфоничен звук и метъл, музикалната програма ще бъде колкото разнообразна, толкова и качествена.

Artvent - компанията зад повече от 2000 събития, специализирана в продуцирането, организирането и популяризирането на театрални и музикални проекти, ще отговаря за театралната и сценична програма. Постановки под открито небе и пряк контакт с публиката - всичко това ще бъде част от живота на арената. Artvent обединява целия процес – от идеята до финалните аплодисменти, благодарение на екип от професионалисти в различни области. На сцената на VIDAS ART ARENA ще видим актьори като Захари Бахаров, Димитър Рачков, Стефания Колева, Герасим Георгиев-Геро, Владимир Зомбори, Весела Бабинова, Павел Иванов и други.

Зад името на арената стои още един ценен съмишленик - брандът VIDAS, познат със своите натурални напитки без добавена захар и изкуствени съставки. Марка, която, също като мястото, не се преструва. Честна, свежа, неподправена, VIDAS ще бъде естествена част от всяко събитие, като вкус, усещане и вдъхновение.

VIDAS ART ARENA не дели изкуството на жанрове, нито хората на таргети, добре дошли на арената са всички от 9 месечните до 99 годишните. Тук ще има концерти на български и чуждестранни звезди, театър, семейни събития, разговори, фестивали на книгите, срещи с писатели, артисти и изпълнители, експерименти, танци и моменти, които не се вписват в програма, но остават в спомените.

Цялата информация за програмата, събитията, възможностите за наемане и билетите ще бъде достъпна на официалния сайт: https://vidasartarena.bg. Локацията разполага с две различни по големина сцени, основна за мащабни концерти и театрална, предназначена за представления, по-интимни събития, работилници или градски инициативи. Пространството ще може да бъде наемано за събития и от външни организатори.

