Легендите на соул-фънка Kool & The Gang превземат Античния театър в Пловдив на 12 юни.Продажбата на билети за музикалното шоу на групата, която маркира музикалния вкус на няколко поколения, вече е в ход онлайн и на касите на Eventim.bg в цялата страна. А в Пловдив могат да бъдат намерени в ДК „Борис Христов“. Както и в Билетен център пред община Пловдив, в Туристически информационен център на Римски стадион и касата на Античния.

Песните на групата продължават да карат хората по цял свят да танцуват повече от 50 години след основаването й. През годините Kool & The Gang продават повече от 70 милиона албума по целия свят, оказвайки влияниевърху музиката на три поколения.

Предстоящият концерт на групата в Античния в Пловдив ще стартира в 20.30 часа на 12 юни. Тя е носител на две награди „Грами“ и седем Американски музикални награди ще потопи българската публика в нейния фънк, джаз,диско и буги свят.

Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив като част от Културния календар. Благодарение на песни като „Celebration“, „Cherish“, „Jungle Boogie“, „Summer Madness“ и „Open Sesame“ печелят две награди „Грами“ и седем Американски музикални награди. 25 пъти оглавяват топ 10 класациите в категорията ритъм енд блус. Девет от хитовете им са начело на топ 10 класациите за поп музика.

Зад гърба си бандата има 31 златни и платинениалбума. Kool & The Gang са на сцената без прекъсване вече 35 години. По-дълго от всяка друга група, изпълняваща R&B. С енергичния си фънк и джаз аранжименти групата неслучайно е най-често семплираната банда от редица диджеи на всички времена.

Kool & The Gang остават в музикалната история като една от най-активните групи със стотици концерти годишно. През 2012 г. бандата стартира своето американско турне рамо до рамо с легендарната рок група Van Halen. Сред най-скорошните участия на групата са гостуванията им в едни от най-успешните телевизионни програми, сред които Tonight Show с Джей Лено, Late Night с Джими Фалън, Dancing With The Stars.