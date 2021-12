Кои са най-влиятелни в музиката

Певиците Риана, Бионсе и Тейлър Суифт са сред 100-те най-влиятелни жени в света в списъка на „Форбс” за 2021 г.

„Форбс” публикува годишния си списък и в него бяха отличени общо 15 жени от медиите и развлекателната индустрия.

Риана, която наскоро беше обявена за национален герой на република Барбадос, зае 68-мо място в списъка.

Певицата на "Diamonds" вече е милиардер благодарение на успеха на козметичната си линия Fenty Beauty.

Съсобственост на френската верига за луксозни стоки LVMH, козметичната марка е спечелила над 550 млн. долара приходи през 2020 г.

Изпълнителката на "Single Ladies" Бионсе е поставена под номер 76 в списъка на „Форбс”. Според бизнес списанието бившата певица от Destiny's Child е спечелила общо 250 млн. долара от турнето си On The Run II със съпруга си милиардер Джей Зи.

На 78-мо място се нарежда Тейлър Суифт, която счупи множество музикални рекорди тази година.

Албумът ѝ Folklore от 2020 г. стана първият албум за годината, от който са продадени един милион бройки.

Компилацията от преиздадена музика Red (Taylor's Version) стана десетият албум на певицата, който достига до №1 в Billboard 200.

Освен това нейната 10-минутна песен от преработения Red, "All Too Well", стана най-дългата песен, която някога е достигала №1 в списъка Billboard Hot 100 US.