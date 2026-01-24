Как светът се провали 50 пъти

„Кратка история на света в 50 провала“ на Бен Газур /“Бард“/ разкрива колко здраво хората са оплескали нещата в миналото. От книгата обаче става ясна вечната истина – винаги може да е по-зле. Бен Газур повежда читателите на парад от исторически гафове, които променят хода на историята – от Ехнатон до Христофор Колумб, чак до комунизма. Неуспешният опит да се създаде еликсир за удължаване на живота, който довежда до един прекрасен нов начин този живот да се отнема; забележително неуспешният опит на Ксеркс I да завладее Гърция или на Наполеон да завладее Русия; продажбата на Аляска и провалът на чудатите „вундервафе“ на Хитлер – всички те показват, че човешката история се определя както от успехите, така и от провалите ни.

В петдесет глави от древността до наши дни „Кратка история на света в 50 провала“ разказва за почти безкрайната способност на великите личности да се възгордяват и да вземат грешното решение. Александър Велики, Ханибал, Кубилай хан – всеки от тях безспорно е постигнал нещо велико. Но възможно ли е в крайна сметка да са се провалили?

