Изненада от Алис Купър. "Майсторът на кошмара" се завръща

Алис купър е на 75 години и всяка година е някъде на турне "наоколо", като наскоро гостува в България с "Холивудските вампири" Джони Деп и Джо Пери. Сега Купър, наричан от мнозина "Кръстник на шок рока", отново е "на път" с концептуалния си албум "Road", който излезе на музикалния пазар преди броени дни и е посветен именно на концертната му дейност с неговата съпътстваща група.

Купър често поднася на феновете си концептуални албуми, като например "From the Inside" за възстановяването му от алкохолизма или предишния му "Detroit Stories" (2021) за града, който той нарича "родното място на гневния хард рок".

Новият "Road" ("Път"), издаден на 25 август от "earMusic", е 22-ият самостоятелен и общо 29-ият студиен албум на Алис Купър. Концептуалната тава включва 13 песни, които нищят аспектите от живота на концертираща рок група.

Алис Купър надживя музикално много свои връстници от 70-те години на миналия век както с издръжливост, така и с постоянното създаване на брилянтен нов хард рок с една от най-добрите съпътстващи групи в бизнеса.

Продуциран от дългогодишния му сътрудник Боб Езрин, "Road" е написан, композиран и записан с неговите доверени дългогодишни колеги от групата - Райън Рокси (китара), Чък Гарик (бас), Томи Хенриксен (китара), Глен Соубъл (барабани) и Нита Строс (китара).

Алис Купър споделя, че е искал бандата да участва в създаването на всички парчета от албума "Road". "Когато имаш толкова добра група, вярвам, че трябва да я покажеш, а това е моят начин да го направя", казва рок ветеранът.

"Road" носи духа на старата школа на Алис с незабавно разпознаваем хъс и порив - това, което феновете очакват от него. От прилива на адреналин с включването на светлините ("Welcome to the Show" ), през болезненото сбогуване с любим човек в началото на турнето ("Baby Please Don't Go"), до дезориентиращата липса на график след края на турнето ("100 More Miles") - това е поглед отвътре към Алис Купър на път.

Албумът започва с музикалната автобиография "I'm Alice" - връщане към разкрепостеността, китарните рифове и лиричното величие от 70-те години на миналия век.

Тавата съдържа и фини напомняния за това какво може да направи с човек рокендрол начинът на живот. В "Rules Of The Road" ("Правилата на пътя") Купър разказва за уроците, които е научил като жива легенда на рока.

Изпълнителят и групата му не пропускат да запознаят слушателя с преследвачи ("Go Away"), прекрасна сервитьорка на спирка за камиони ("Big Boots") и маниакален шофьор на камион ("White Line Frankenstein"). Последната е поне третата песен на Купър, в чието заглавие е използвана думата "Франкенщайн".

Албумът завършва с кавър на парчето "Magic Bus" на "Ху" - своеобразен трибют за това какво е означавал за него начинът на живот на турне като младо момче в Детройт.

Както обикновено, песните са интелигентни, запомнящи се, многопластови. Звученето е едновременно старо и ново, с препратки към миналата слава на Алис Купър и с вероятното обещание за нови подвизи "по пътя".

Купър от десетилетия се радва на успехи на рок сцената и не забавя темпото, концертирайки както със собствената си банда, така и с "Холивудските вампири". Преди време Алис Купър заяви, че не смята да се оттегля от сцената, освен ако не настъпи момент, в който феновете престанат да идват на шоутата му. "В речника ми не фигурира думата пенсиониране", отрече рокаджията преди няколко години.

Според критиците макар "Road" да не е най-големият шедьовър на Алис Купър, албумът съдържа предложения, които ще допаднат дори на хардкор феновете му.

Според анализатори, предвид това, че Купър е от дълго време на сцената и по турнета, той спокойно би могъл да използва този албум, за да приключи кариерата си, правейки последен поклон с ода за живота, който го направи звезда.

От друга страна обаче, ако се съди по текста на "Road Rats Forever", не изглежда "Кръстникът на шок рока" да има желание да спре, докато не се окаже "на шест фута под земята".

Критиците също така споделят мнението, че подобен албум неминуемо щеше да се случи, тъй като пътят е в ДНК-то на Алис Купър, който "живее и умира заради шоуто", пише БТА