"Хоризонт" и Мариана Попова се окичиха с награди

Група „Хоризонт" и Мариана Попова са носители на първата награда в петнадесетото издание на фестивала за поп и рок музика „София", което подкрепи млади хора с репродуктивни проблеми. Те бяха отличени за своята песен „Без теб", която прозвуча в зала едно на НДК. Музикантите победиха в оспорвана конкуренция с гласовете на зрителите, осигурили вота си със sms на единен дарителски номер. Оценки даде и журито - Михаил Белчев, Йорданка Христова, композиторът Любомир Дамянов, Йордан Георгиев (Данчо Стълбицата) и Здравко Петров от програма „Хоризонт" на БНР.

Кметът на София Васил Терзиев и Пейо Пеев от „Спринт“ в НДК

Кметът на София Васил Терзиев връчи статуетката за шампионите. „Посвещаваме песента на нашите деца, нека живеят в красива България", каза вокалистът на „Хоризонт" Валери Славчев. Втората награда отиде при „Конкурент" за „Аз вярвам" по музика, текст и аранжимент на вокалиста Емил Анчев. Групата отнесе и специалното отличие, носещо името на незабравимия „щурец“ Петър Гюзелев. Трети са Виктория Главчева – за „Татко", Деян Неделчев – за „Накратко - август", Маргарита Хранова – за „Болка от обич", Георги Дюлгеров – за „Само с обич", Илия Ангелов – за „Чудо е любовта".

В памет на композитора Александър Савелиев Петя Буюклиева, Кристина Димитрова и дует „Банати" изпълниха „Прощална песен" по музика на Румен Лозанов, текст на Оля ал Ахмед и аранжимент на Кирил Кожушков. Сред другите наградени са Симеон Славев и Даная Александрова, пианистът и певец от „Сигнал" Христо Ламбрев.

Група „Хоризонт“ и Мариана Попова завладяха публиката с емоционалното си изпълнение

В рецитала на сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“ в извънконкурсната програма участваха още Нели Рангелова, Милица Божинова, Росица Ганева, „Дует с кауза“, група „Порок", Александра Полежанова, „Спринт“ и „Жестим“. Фестивалът е организиран от „Спринт продакшън” и СНАМП с подкрепата на Столичната община и Министерството на културата.

