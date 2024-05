Фурор! Култов певец взриви София

Кори Тейлър официално откри рок лятото у нас! Дългоочакваният концерт на култовия певец, организиран от Fest Team, се състоя в столицата насред дъжд и гръмотевици. Но природните стихии не успяха да уплашат родните фенове на един от най-изявените гласове в съвременната метъл сцена.

Легендарният фронтмен на великите Slipknot и Stone Sour този път посети България със собствената си група. Музикантите забиха в столичната "Арена София" (Столичен Колодрум) след два мощни сета на подгряващите банди от Турция и Дания - Black Tooth и Siamese. Нестабилното време прекъсна за кратко изпълнението на Siamese, но за щастие момчетата успяха да довършат подготвения репертоар и шоуто продължи без проблем.

Кори и компания се качиха на сцената пред препълнената "Арена София" за убийствен сет от 17 парчета. Както винаги музикантите представиха микс от песни от творчеството на Slipknot - вечните хитове Snuff, Before I Forget и Duality, любимите на феновете Made of Scars, Song #3, Through Glass и 30/30-150 на Stone Sour, заедно със стари и нови песни от двата албума на бенда на Тейлър. Присъстващите се насладиха и на няколко кавър песни.

Кори доказа едно - независимо с какъв състав е на сцената, винаги може да наелектризира публиката с неповторимия си глас. Във вечерта на 30 май около 5000 души посетиха първото събитие от "Sofia Solid 2024" на Fest Team, а само след две седмици на същото място феновете чакат легендите от Megadeth.

