Човек на Дейвид Гета написа хит за Поли Генова

Поли Генова се завръща ударно на сцената с парчето „How we end up“. Песента беше представена предпремиерно по време на Годишните Музикални Награди на БГ Радио в Пловдив в началото на юли. Това е първата песен на Поли след майчинството и пилотен сингъл към албума ѝ „Твоя“. По него изпълнителката работи в продължение на 2 години и той ще бъде на пазара в края на юли.

Музиката на „How we end up“ е дело на naBBoo, с когото Поли си партнира за втори път след колаборацията им по хита „Perfect love“. naBBoo е изключително успешен композитор и музикален продуцент. Член е на журито на наградите „Грами“ и е работил със световни звезди от ранга на Кайли Миноуг. Текстът на „How we end up“ пък е написан от талантливата изпълнителка Romy Dya, позната на публиката с хита си „So Far Away“ заедно с Дейвид Гета a и Мартин Гарикс.

„Мечтаех точно за такова завръщане! „How we end up“ е изключително силна песен, притежаваща невероятен потенциал не само за българския, но и за глобалния пазар. Създадена е от международен екип от професионалисти, които стоят зад успешни музикални проекти, заемащи челни позиции в европейски и световни класации. Това е моята ракета-носител, с която ще покорявам музикалния свят“, коментира Генова.

Във видеото на „How we end up“ виждаме Поли в страхотна форма и в нова светлина – като изключително добър танцьор. Клипът впечатлява с невероятна хореография, в която участват повече от 10 танцьори. Сред тях е и Лилия Димитрова, която в края на миналата година беше част от шоуто на Дуа Липа по време на Европейските музикални награди на MTV. Лилия живее в Испания, но използва краткото време, в което е в страната, за да се включи във видеото на Генова. Хореографията е дело на Милен Данков, който работи по клипа заедно с Поли в продължение на месеци.