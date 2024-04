As I Lay Dying взриви София

Метълкор сеч - единствено така може да бъде описан дългоочаквания концерт на As I Lay Dying у нас, организиран от Fest Team, който се проведе на 2 април. Американците най-накрая се завърнаха на родна земя и то като хедлайнери. Преди метълкор кралете на сцената се качи родната гордост This Burning Day, една от емблемите на жанра в България. Момчетата се справиха отлично с тежката задача да подгреят нетърпеливата публика с чудесен едночасов сетлист.

Тим Ламбезис и компания се качиха на сцената точно в 21:30 и още с първата песен взривиха публиката. Американците зарадваха родните си фенове с цели 16 парчета, сред които имаше и няколко изненади. As I Lay Dying изпълни класики в жанра като Confined, Through Struggle, Nothing Left, An Ocean Between Us и The Sound Of Truth, заедно със съвременните си хитове - Shaped by Fire, My Own Grave и Redefined, покривайки почти целия си каталог. Специално за българската публика музикантите изсвириха и други два любими хита - Parallels и A Greater Foundation. Феновете наистина дадоха всичко от себе си, като ь цяло гърло се включваха във всяка песен. Похвала заслужават и смелите бойци в погото, за които екшънът започна още от първия такт на откриващото парче и не стихна до самия край на концерта, който публиката със сигурност ще помни дълго време.

Предстоящите за 2024 концерти и новини за събитията в портфолиото на Fest Team можете да намерите на: festteam.bg и ticketstation.bg.

