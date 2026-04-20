Архимандрити, бизнесмени и артисти аплодираха топ бг художник

Общество от естети, представящи различни жанрове и гилдии, се събра в Пловдив за маратон от събития, провокирани от известния художник Константин Константинов. Маестрото, чиито талант не познава граници в авангардизма и експериментите, представя свои творби в Love My Time на Италианската уличка, в Градската галерия на „Княз Александър I“ 15, където е основната експозиция „Too Many Portraits“/„Твърде много портрети“, и в ателието си в Стария град. Да се възхитят на концептуалния му стил дойдоха архимандритите Максим и Петър, Елена Кристиано и Теодор Гетов, Марияна Шотева, председател на административния съд в Пловдив, волейболистката Таня Събкова и треньорът Иван Петков, Владислава Кримиджова от театъра на Пазарджик… Между познавачите бяха и двама предишни заместник министри на културата – топ музикантът Калин Вельов и театроведът режисьор Илко Ганев, който дирижира фестивала „Варненско лято“.

Като тънък познавач на изкуството известната бизнес дама Елена Кристиано високо оценява творбите на Константин Константинов

Продуцентът на събитието Венета Потева посрещна художници от София, Пловдив и Пазарджик. Многопосочните търсения и открития на Константин Константинов бяха коментирани от куратора Деян Павлов, който работи в Европа. „Натрупването на образи в творчеството на Константин Константинов създава усещане за пренаситеност, което напомня за съвременния свят, в който идентичностите се умножават и губят почти едновременно. И все пак, въпреки тази фрагментарност, във всяко лице остава нещо лично – следа от среща, момент на близост, който зрителят интуитивно разпознава“, категоричен е той.

Кураторът Деян Павлов и Калин Вельов сред отличните цигуларки пред Градската художествена галерия

„Too Many Portraits“/„Твърде много портрети“ се случва непосредствено след мащабната експозиция, посветена на 70-годишнината на Анастас Константинов, едно от значимите имена в българската живопис. Своеобразната приемственост разкрива духовния диалог между поколенията на бащата и сина, закодиран в енергията, освободеността и отдадеността към изкуството.

Продуцентът Венета Потева и театроведът режисьор Илко Ганев

Работите на Константин Константинов се отличават с ярка експресивност, смели цветове и свободни форми между фигуративното и абстрактното. Вдъхновен както от класически майстори, така и от съвременната визуална култура, художникът създава свят, доминиран от стихията на импровизацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com