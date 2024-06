ALI завладяват София

ALI пренасят космическата си енергия в центъра на София в Маймунарника в Борисовата градина на 13 юли, събота. Летният столичен лайв на рокендрол бандата идва за силен тласък на втората половина на сезона и като старт на поредица от концерти за ALI.



Освен датата в София, ALI имат в графика си още един самостоятелен концерт – в Бургас в Barabar на 8 септември. Изпълненията им са част и от два летни фестивала – най-мащабния фест за рок и метъл музика в България Hills of Rock 2024, където ще свирят на сцената на Строежа на 25 юли в Пловдив и на 6 септември на независимия фестивал за българска музика Rebel Rebel By The Sea във Варна. Следете социалните мрежи на групата за актуална информация за всички концерти.

Софийският концерт е един от последните за момчетата преди големия взрив - дебютния албум на ALI, който предстои да излезе наесен. Феновете, избрали да прекарат лятната вечер на 13 юли в Борисовата градина с музиката на ALI, ще бъдат и сред първите, които ще получат интересни изненади – възможност за предварителна поръчка и sneak peek към дългоочаквания дебют.

Билетите за концерта в Маймунарника на 13 юли са вече в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 25 лв., а в деня на събитието и на място, ще бъдат по 30 лв. Деца до 13 години влизат без билет. Събитието във Facebook е тук.







