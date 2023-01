ALI с лайв от легендарното Първо студио на БНР

Те идват от бъдещето с категоричността на настоящето, те са ALI. Али Абдала (вокали и китара), Калоян Димитров (бас китара), Петар Шварц – китара, Антони Иванов (китара), Орлин Станчев (барабани) и Емил Доков (беквокали) са в главната роля на Епизод 13 на Musicology Live – серия от специални концерти от легендарното Първо студио на Българското национално радио.

Тази събота, 28/01, е излъчването на Епизод 13 на Musicology Live, който идва със съучастието на Projector Plus и представя алтернативното рок явление на българската музикална сцена ALI. Премиерата е точно в 16:00 едновременно по БНР Радио София и в официалния YouTube канал на Musicology.

Музикалното приключение на бандата, създадена преди малко повече от две години органично между приятели, включва пет (от пет!) сингъла Номер 1 в националните рок класации, лоялна фен база, два хедлайн фестивала Rebel Rebel, съпорт за любима европейска група De Staat, селекция за музика в реклама на международна фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ, а вече – и официално заснет концерт и то в легендарното Първо студио на БНР! По думите на Али Абдала, движещата креативна сила на ALI, това е може би „най-якото нещо, което ни се е случвало“. Сетлистът за Musicology Live включва и три абсолютно нови песни, които групата изпълнява официално за първи път за предаването.

Musicology Live е продължението на предаването от ефира на БНР - Радио София с Мартен Роберто и посветено на изкуството и музиката. Предаването има за цел да бъде платформата, която дава на слушателите най-качествената селекция от поп, соул, рок, фънк, R&B музика. Предаването Musicology, като основен проводник на квалитената, модерна, световна и българска музика създадава серия от ексклузивни изпълнения на най-добрите и популярни български музиканти на живо от студиото на БНР. Съучастник на Радио София в Епизод 13 е независимото обединение на свободни артисти Projector Plus - блестяща селекция от най-добрите инди рок банди от България.

ALI @Musicology сетлист:

I Come From The Future

Purification

Bliss+Blasphemy

Don’t Hate Me

Reach Outside

Toaster

Премиерата на Епизод 13 на Musicology Live с рафинирания и смел рокендрол и искрени лирики на ALI, е тази събота, 28/01 | 16:00 по БНР Радио София и в YouTube канала Musicology.

ALI са:

Али Абдала, вокали и китара

Емил Доков, беквокали

Калоян Димитров, бас китара

Петар Шварц, китара

Антони Иванов, китара

Орлин Станчев, барабани

@Spotify ALI

@Bandcamp ALI

@Facebook ALI

@Instagram ALI

@Soundcloud ALI

@Youtube ALI