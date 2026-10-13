Костадин Костадинов в Бургас: Време е за различен избор, време е за "Възраждане"

Кандидатът за президент на „Възраждане“, Костадин Костадинов посети вчера Бургас и се срещна с граждани на открито, до Часовника в центъра на града. Всеки от тях, който пожела, получи при разговорите с него и учебник по Родинознание за 1-4 клас като подарък.

Костадин Костадинов е автор на учебника, който създава преди години, за да съхрани истинската българска история за поколения българчета. Със своя учебник той обръща внимание на един важен проблем в страната ни - качеството на българското образование.

„Казвам това като учител по история, каквато е първата ми професия. Казвам го и с болка като държавник, защото ако нямаме добро образование, няма да имаме образован народ. Ако нямаме образован народ, няма да имаме силна нация. До момента аз и всички наши организации в страната сме раздали над 500 000 безплатни бройки от този учебник. Това е задача, която трябва да вършим, докато успеем изцяло да променим учебниците по история, но за съжаление, това все още не се случва, въпреки всички наши усилия.“

На журналистически въпрос какви са приоритетите на “Възраждане“ в кампанията Костадинов отговори:



„Приоритетите ни са пет, но те не са наши, а са приоритети на българските граждани, които ги бяха посочили в нашата анкета, която направихме. За да определим коя да бъде президентската двойка на „Възраждане“, ние се допитахме до много български граждани. По-голямата част от тях не бяха и членове на нашата организация, да не говорим пък за симпатизанти. 16 781 души подредиха пет приоритета. На първо място страната ни да бъде независима, за да може сама да определя своята съдба. На второ място да бъде благоденстваща, осигуряваща спокоен живот и сигурни доходи на своите граждани. На трето място да бъде максимално обединена, защото в момента българската нация се е разпаднала на лагери и фракции , които не просто не си говорят, а откровено се мразят. На четвърто място България да бъде държава, която да има образователен и научен напредък. На пето място е най-важният приоритет – силата. Ако нашата държава не е силна, ако тя няма силна армия – нито ще може да гарантира своята независимост, нито своята сигурност, благоденствие и обединение.“

Днес кандидатът за президент на “Възраждане” ще посети град Сливен и отново ще се срещне с граждани на предизборния пункт на “Възраждане”.



„Крайно време е за различен избор, крайно време е за „Възраждане“, каза още Костадин Костадинов.



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