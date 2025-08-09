Еврото идва, един бизнес се готви за фалит

„От 1 януари приключвам бизнеса“. Така собственикът на малко обменнo бюро в центъра на Пловдив коментира пред репортер на TrafficNews въвеждането на еврото като официална валута у нас. В тесните кабинки с решетки, които от години сменят левове за евро и обратно, вече цари напрежение. Причината – след като еврото стане официална валута на 1 януари 2026 г., продажбата му в чейндж бюрата ще отпадне, а с нея и основният източник на приходи.Любомир притежава офис за валутна търговия на Главната. Той разказа за медията, че следващите 3-4 месеца ще са последни за бизнеса му.

„Над 70% от приходите ни е от продажба на евро. Когато тегля чертата се оказва, че ако работя ще съм на загуба. Няма смисъл, приключвам”, каза Любомир.

До 1 януари 2026 г. смяната на левове в евро във валутен пункт ще бъде възможна, но след тази дата левът ще бъде автоматично заменен и от обращение ще остане само еврото. През първите шест месеца след въвеждането му банките и пощенските клонове ще обменят левове в евро безплатно.

В Пловдив тенденцията вече се усеща. На много места курсът за продажба на евро е с 2–3 стотинки по-висок от този в банките. Собственици на офиси за валутна търговия признават, че това е опит да компенсират предстоящата загуба на клиенти и оборот. Разликата обаче не спира пловдивчани – за мнозина удобството да обменят пари без лична карта и без въпроси за произхода на средствата е по-важно от няколкото стотинки над банковия курс.

„Има търсене на евро, но винаги през лятото се наблюдава тази тенденция – хората заминават в чужбина на море или екскурзия, други пък се връщат за ваканция. Ще работим доколкото можем, а видим ли че не върви – затваряме”, коментира служител в чейнджбюро в Кършияка.

Репортер посети някои от най-популярните офиси за валутна търговия, а именно тези на така наречения Гроздов пазар. И там тенденцията е идентична – курс „Продава” е с до 2 стотинки по-скъп от клоновете на банките.

Според Сашо – представител на едно от бюрата, близо 80% от оборота на обменните бюра идва от сделките евро–лев.

„Около 70% от фирмите ще затворят врати. Оцеляването ще е възможно само за големите играчи, които търгуват с инвестиционно злато и обмена на валута е второстепенна услуга. Малко ще сме тези, които ще се опитаме да оцелеем. Говорили сме с колегите и смятаме, че ситуацията ще повтори хърватския сценарий – там след въвеждането на еврото обменните бюра намаляха с 73%“, коментират още Сашо.

Проверка на репортер в Пловдив показва, че в момента в почти всички чейндж бюра еврото се продава по-скъпо, отколкото в банките – с по 2 до 3 стотинки над банковия курс. Причината, според клиенти, е удобството – в бюрата не се изисква лична карта или доказване на произход на средствата, докато в банките при обмяна над 4500 евро е задължително да се декларират.

Baжнo e дa ce пoдчepтae, чe oфициaлният ĸypc нa БHБ e 1,95583 лв. зa eвpo и пpeвaлyтиpaнeтo и пpeизчиcлявaнeтo нa цeнитe пpи пpиeмaнeтo нa eдиннaтa вaлyтa щe ce пpaви имeннo нa бaзaтa нa тaзи cтoйнocт.

Справка на медията показва, че в банките курс „Продава” варира между 1,962 и 1,960 лева за евро. В чейнджбюрата еврото се продава за 1,970 и тази тенденция е почти в целия град.

Въпреки по-високата цена, много българи продължават да предпочитат обменните бюра, особено след официалното потвърждение, че страната влиза в еврозоната. Отчитат се и засилени обмени на валута в последните месеци, като част от хората бързат да се сдобият с евро още преди датата на въвеждането му.

