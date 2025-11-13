Скочиха срещу хрантутниците у нас! Чака ли се решението

Цялата система на заплащане в държавната администрация трябва да бъде преосмислена. Ние сме за държавните служители да си плащат осигурителните вноски.

Разбира се, паралелно да отпаднат всякакви ограничения, да могат работят на повече от един трудов договор и да развиват самостоятелен бизнес, каза президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов по БНР.

"Когато държавата започна да им плаща осигуровките, им намали заплатите. Те продължават да си плащат, но държавата мести пари от единия джоб в другия", коментира той.

По отношение за ДМС-тата той посочи, че обикновените чиновници взимат по 300-400 лв. на тримесечие.

"Например във Фискалния съвет, затова че са се родили, получават по 3 средни работни заплати, а за всяко заседание по 3 минимални работни заплати. А инспектори в ГИТ, които покриват 400 000 предприятия са взели 500 лв. на тримесечие. Тези с повечето заплати са по-малко от 10% в администрацията и самата администрация не ги обича. Затова системата на заплащане да елиминира тази прослойка", коментира президентът на КТ "Подкрепа".

И посочи, че най-малко премии достигат до хората, които най-много се гърбят с работа и посочи справка за ДМС-тата в Агенцията за социално подпомагане.

"Вече година и нещо повтарям, дайте да видим какво става там. Има доклад на Министерски съвет, който изследва дисбалансите в заплащането. За една и съща длъжност на различни места, министерство, до 4-5 пъти разлика в заплащането. И никой не иска да седнем и това нещо да го поправим."

За недоволството на работодателите за увеличения данък дивидент от 5 на 10% и дивидента ще го раздават като по-високи заплати, Манолов каза, че те и сега го правят:

"И това казах на финансовия министър, че максималният осигурителен доход е най-голямото изкривяване. Някой може да вземе 2 млн. лв. заплата, но само на 4000 лв. ще плати осигуровки."

"Не съм сигурен, че ако започне разговорът за данъчната политика, този разговор ще им хареса. МВФ каза, че сериозно трябва да се говори по тази тема. Данъчна система като българската няма никъде в ЕС, дори в Европа", каза Димитър Манолов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com